Kuzey Afrika'nın çöl kuşağında yer alan ve yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Bir Tawil, dünya üzerinde hiçbir devletin resmi olarak hak iddia etmediği ender bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Mısır ve Sudan arasında sıkışıp kalan bu kurak arazi, uluslararası sınır krizlerinin en sıra dışı ve ilginç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

TARİHİ BİR SINIR HATASININ BEDELİ

Bu coğrafi tuhaflığın temelinde, 19. ve 20. yüzyıllarda çizilen ve birbiriyle tamamen çelişen iki farklı sınır hattı yatıyor. 1899 yılında belirlenen siyasi sınır ile 1902 yılında çizilen idari sınırın birbiriyle örtüşmemesi, günümüzdeki krizin zeminini hazırladı. Hem Mısır hem de Sudan, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve çok daha stratejik, değerli bir bölge olan Halaib Üçgeni'ni kendi topraklarına katmak istiyor. Her iki devlet de Halaib üzerinde hak iddia edebilmek için kendi çıkarlarına uyan farklı sınır haritalarını resmi olarak tanıyınca, daha güneyde kalan Bir Tawil hukuken "hiçbir yere ait olmayan" ve kimsenin istemediği bir alan haline geliyor.

YAŞAMA GEÇİT VERMEYEN COĞRAFYA

Bir Tawil, sadece hukuki belirsizliğiyle değil, aynı zamanda son derece zorlu doğa koşullarıyla da dikkat çekiyor. Yaz aylarında sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı bu bölgede su kaynağı yok denecek kadar azken, bitki örtüsü de neredeyse hiç bulunmuyor. Bu çetin çöl şartları nedeniyle bölgede herhangi bir yerleşik nüfus barınamıyor. Alan, yalnızca bazı göçebe kabilelerin zaman zaman kullandığı geçici bir güzergah olmaktan öteye gidemiyor.

"KENDİ KRALLIĞINI" İLAN EDENLER

Bölgenin uluslararası hukuktaki bu sahipsiz statüsü, zaman zaman macera arayan kişilerin de ilgisini cezbediyor. Özellikle 2014 yılında, yabancı bir girişimcinin bölgeye giderek sembolik olarak kendi "krallığını" ilan etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu tarz bireysel egemenlik ve bağımsızlık ilanları, uluslararası arenada ve hukukta hiçbir geçerlilik taşımıyor.

Günümüzde Bir Tawil, geçmişte masa başında yapılan hatalı sınır çizimlerinin günümüze yansıyan en somut ve çarpıcı kanıtı olarak haritalardaki "sahipsiz" yerini korumaya devam ediyor.