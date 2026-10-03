Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki anestezi sekreteri Yeşim Hellaç Elmas, ailesinden kalan ve uzun süredir kullanılmayan fındık arazisini yeniden tarıma kazandırdı.
Hiçbir şey yetişmiyordu: Devlet desteğiyle dikti, 1 ton hasat bekliyor
Trabzon’da sağlık personeli Yeşim Hellaç Elmas, yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 dönümlük fındık bahçesini devlet desteğiyle İsabella üzümü üretimine açtı. Elmas, bu yıl yaklaşık 1 ton, gelecek yıl ise 6 ton ürün almayı hedefliyor.Kaynak: AA
Elmas, devlet desteğiyle bahçede İsabella üzümü yetiştirmeye başladı.
Kendirli Mahallesi’ndeki 3 dönümlük arazi, 28 yıl önce Elmas ile kardeşlerine miras kaldı.
İş ve özel yaşamındaki yoğunluk nedeniyle uzun süre yeterince ilgilenemediği bahçeyi değerlendirmek isteyen Elmas, yaklaşık 5 yıl önce alternatif ürün arayışına girdi.
Fındık yerine farklı bir ürün yetiştirmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Elmas, bölgeye uygun ürünler konusunda araştırma yaptı.
Bu süreçte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen “İsabella Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”ne dahil olan Elmas’ın bahçesi 3 yıl önce temizlendi.
Ardından araziye 130 kök üzüm fidanı dikilerek telli terbiye bağ sistemi oluşturuldu.
Karadeniz’de “kokulu üzüm” olarak da bilinen İsabella üzümünün yetiştirildiği bahçede bu yıl ilk ürünlerin alınması bekleniyor.
Yüzde 60 devlet desteğinden yararlanan Elmas, yaklaşık 1 ton üzüm hasat etmeyi planlıyor.
Üretimin gelecek yıl tam kapasiteye ulaşmasını hedefleyen Elmas, 6 ton civarında ürün elde etmeyi amaçlıyor.
Elmas, çocukluğunda ailesiyle birlikte fındık topladığı bahçenin yaklaşık 10 yıldır atıl olduğunu belirtti.
Araziyi yeniden kullanıma kazandırmak amacıyla çeşitli ürünleri değerlendirdiğini anlatan Elmas, proje kapsamında bahçenin temizlenmesinin ardından üzüm fidanlarının dikildiğini söyledi.
Bölgenin koşullarına uygun olması nedeniyle İsabella üzümünde karar kıldığını ifade eden Elmas, sürdürülebilir bir ürün yetiştirmek istediğini belirtti.
Proje kapsamında yetkililerin 5 yıl boyunca bahçedeki üretimi inceleyeceğini aktaran Elmas, bakım çalışmalarını eşiyle birlikte yürüttüklerini söyledi.
Üzüm bağında mart ayında budama yaptıklarını, haziran ve temmuz aylarında ise yabancı ot temizliği ve diğer bakım çalışmaları için düzenli olarak araziye geldiklerini anlatan Elmas, çalıştığı için bahçenin bakımında eşinden destek aldığını ifade etti.
Bu yıl yaklaşık yüzde 50 kapasiteye ulaşan bahçeden elde edeceği yaklaşık 1 ton üzümü işlenmesi için anlaşma yaptığı fabrikaya teslim edeceğini belirten Elmas, üretimin ilerleyen dönemde artmasını bekliyor.
Elmas, fındığa alternatif oluşturabilecek sürdürülebilir bir üretim modelinin mahalledeki diğer arazi sahiplerine de örnek olmasını istediğini söyledi.
İlk dönemde çevresindeki insanların üzüm yetiştiriciliğine sıcak bakmadığını anlatan Elmas, bahçenin gelişmesiyle birlikte ilgilerinin değiştiğini belirtti.
Başlangıçta “Buralarda olur mu?” şeklinde sorularla karşılaştığını ifade eden Elmas, artık çevresindekilerin bahçeyi ziyaret ederek üretim süreci ve elde edilecek gelir hakkında bilgi aldığını söyledi.
Bahçenin tam kapasiteye ulaşmasının ardından çevresindeki arazi sahiplerinin de üzüm üretimine destek vereceğine ve gönüllü olacağına inandığını belirten Elmas, insanların ürünü yakından takip etmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.