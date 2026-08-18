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Kaynak: İHA

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, yeni sezon öncesinde ve Süper Lig'in ilk haftasında golle tanışamazken gözünü Ferencvaros karşılaşmasına çevirdi.

ONUACHU ÖNCEKİ SEZONLARA GOLLE BAŞLAMIŞTI

Bordo-Mavili formayla daha önce sezona yaptığı etkili başlangıçlarla dikkat çeken Onuachu, bu kez ilk lig maçını golsüz tamamladı.

Trabzonspor'da ilk olarak 2023-2024 sezonunda kiralık forma giyen Onuachu, Bordo-Mavili takımdaki ilk 3 karşılaşmasında 3 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı.

Nijeryalı santrfor, Trabzonspor'a yeniden transfer olduğu 2025-2026 sezonunun ilk karşılaşmasında da Kocaelispor'a gol atarak sezona skor katkısıyla başladı.

Onuachu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında ise gol sevinci yaşayamadı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA DA GOL BULAMADI

Deneyimli golcü, sezon öncesi yapılan hazırlık karşılaşmalarını da boş geçti.

Trabzonspor'un Avusturya kampında Eintracht Frankfurt, Al Sadd ve Udinese ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında görev alan Onuachu, rakip fileleri havalandıramadı.

Kampın ardından Göztepe ile oynanan hazırlık maçında da gol bulamayan Nijeryalı futbolcu, hazırlık dönemini gol atamadan tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının da eklenmesiyle Onuachu'nun gol atamadığı maç sayısı 5'e yükseldi.

GÖZÜNÜ FERENCVAROS MAÇINA ÇEVİRDİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-Mavililerin hücumdaki önemli kozlarından biri olması beklenen Onuachu, Ferencvaros karşısında gol hasretini sona erdirmek için sahaya çıkacak.

Nijeryalı forvet, Macaristan temsilcisi karşısında fileleri havalandırması halinde 2026-2027 sezonundaki ilk golünü Avrupa sahnesinde kaydetmiş olacak.