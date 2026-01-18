Günümüzde “geyik muhabbeti” diye adlandırılan laflamaya eskiden ne derlerdi bilmiyorum ama o tür sohbetlerde insanların kafa yorup yıllarca cevabını bulamadıkları ve içinden çıkamadıkları tuhaf sorular vardı. “Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan?” türü sorular saatlerce sürebilecek “muhabbet”in konusu ve temel malzemesi olabilirdi. Sadece geçmişte değil hemen her dönem kadın olsun erkek olsun insanları meşgul eden en bilinir bir başka soru da evlilikte mutluluğun anahtarı olduğu öne sürülen iki seçenek üzerine kurulu:

Aşk mı?

Para mı?

Senelerdir cevabı aranan bu soruya net bir cevap bulunabilir mi bilemem fakat, “Parayla saadet olmaz, parasız da bir şey olmaz” diyerek kestirip atanların ne derece haklı olduklarının takdirini de sizlere bırakırım. Ancak günümüzün ekonomik şartlarının gençleri evlenmeye korkuttuğu da inkar edilmez bir gerçek olarak karşımıza dikilince maddiyatın önemi sanki daha öne çıkar hale geldi.

Geçmişte de, “Aşk mı, para mı?” konusu hep irdelenmiş. “İki gönül bir olunca samanlık seyran olur” sözünü hatırlayınca bir an maddiyatın bugünkü kadar önem taşımadığını düşünüyoruz. Ama aklımıza, “İki çıplak bir hamama yakışır” sözü gelince de kazın ayağının öyle olmadığını anlıyoruz.

Bundan 87 yıl önce Resimli Hafta Mecmuası’ndan Hatice Hatip, “Aşk mı, para mı?” ikilemini gündeme taşımış. Hatice Hatip, dönemin ünlü dört kadın yazar ve edebiyatçısına evlilikte mutluluk için paranın mı, aşkın mı daha etkin olduğu sorusunu yöneltip aldığı cevapları okurlarıyla paylaşmış. Bu konudaki görüşlerini Hatice Hatip’e açıklayan Şükûfe Nihal, Suad Derviş, Muazzez Tahsin ve Peride Celal gerçekten Cumhuriyet döneminin önemli öncü kadın edebiyatçı ve yazarlarından. Eskiler bu isimleri tanır, bilir. Yeni nesil için burada onları tanıtmaya kalksam sayfalara sığmazlar. En iyisi merak eden gençlerin bu kadın yazarlarımız hakkında kendilerinin küçük bir araştırma yapması. Eminim pişman olmazlar ve bu değerli kadın yazarlarımızın eserlerini okuma arzusu duyarlar.

Artık Hatice Hatip’in 1 Birinci Teşrin 1938 tarihinde Resimli Hafta Mecmuası’da yayınlanan röportajını sizlerle paylaşabiliriz:

* * *

Genç kızlar hayatta en fazla şundan korkarlar: Evlilik hayatında saadet bulamamak…

Her genç kız, hayatta kendisini saadete ulaştıracak bir eşe tesadüf etmeyi, bir yuva kurmayı ve o yuva içinde mesud bir hayat sürmeyi ister. Ve bu da onun en meşru bir isteğidir. Fakat bir izdivaç kurulurken onu nasıl temeller üstüne dayamalı?..

Genç kızların zihinlerinde birbirile çengelleşen istifhamlar var:

İzdivaçta saadete âmil olan şey nedir?

Aşk mı? Para mı? Arkadaşlık mı?

Tanınmış kadın muharrirlerimizin bu husustaki fikirlerini tesbit etmek istedik.

İşte Şükûfe Nihal'in, Suad Derviş'in, Muazzez Tahsin'in, Peride Celâl'in cevabları:

Şükufe Nihal diyor ki:

"Evlenenler arasında aranılacak şey aşkla beraber terbiye ve kültür birliği, şefkat, fedakârlık duyguları, ailenin haysiyetini koruyacak kadar cemiyet hayatında vekardır.

Saadet yolunu bulabilmek için bunlardan biri eksik olursa aile maddeten olmasa bile manen sarsılmağa mahkûmdur.

Para, zenginlik, bence son plânda gelir. Hayat arkadaşında yukarıda söylediğim şeyleri arayanlar ve bulanlar hayat kavgasında çalışıp çarpışmaktan, beraberce bazı mahrumiyetlere katlanmaktan bile bir zevk duyabilirler."

Suad Derviş'in fikri:

"İzdivaçta saadet âmili para olamaz. Sevgi ve dostluk bulunmayan bir izdivaçta paranın saadet getirebileceğine benim aklım ermiyor.

İzdivacın kurulması için evvelâ muhakkak ki en basit manasında aşk lâzımdır. Fakat, devamlı ve mesud bir birlik olması için dostluk ve arkadaşlığın bu hissi takip etmesi icap eder.

Zenginlik bir gün kaybolabilir ve aşkın harareti soğuyabilir. Fakat, dostluk ve arkadaşlık en devamlı olan, en kuvvetli olan bir histir. Dostluk, ancak biribirini anlayabilmekle kurulan bir müessesedir. Anlayabilmekle diyorum, anlaşabilmekle değil... İnsan bir çok taraflarını anlayamadığı bir çok kusurlarına göz yumduğu bir insana dostlukla bağlanabilir. Fakat, aşkta müsamaha yoktur. Aşk müsamaha kabul etmez...

Dostluk üzerine kurulmuş bir izdivaçta arkadaşlığın da teessüs etmesi büyük bir saadettir.

Arkadaş derken; zevkleri zevklerinize uygun olan, beraber gülüp, konuşup eğlenebileceğiniz insan manasını kastediyorum. Fakat, bu arkadaşın ayrıca kafadar olması fikirlerinizi, telâkkilerinizi paylaşması ciddî işlerde her şeyi sizin gibi düşünmesi ise saadetlerin en büyüğüdür...

Sevgiyi bu izdivacın asıl sebep ve illeti telâkki ettiğimiz takdirde geriye bıraktığımız şey para kalıyor.

Bu kuvvetli temeller üzerine dayanan bir çift için parasız olarak hayata tahammül etmek, çok zengin olan bir çiftin bütün bunlardan mahrum olarak hayata tahammül etmesinden çok kolaydır gibi geliyor bana!.."

Mamaafih, bu da telakkiye ve kadınlara göre değişebilir. Nice kadınlar izdivaçta yalnız refahı ararlar ve belki de bütün bu teferruatı arayanlardan çok daha mesud olmuşlardır."

Muazzez Tahsin şöyle diyor:

"Siz izdivaçta kadını mesud edebilecek üç büyük âmili bulup bir araya getirmişsiniz. Bunları niçin ayırmağa çalışmalı? O zaman kadınla erkeğin birleşik hayatlarında aksayan bir taraf olmaz mı?

Bunları birer ve kısaca tahlil etmeğe çalışacağım:

Evlenen kadın kocasını sevmezse elbette ki mesud olamaz. Maddî olmağa, bu günün mantalitesine uymaya bütün kuvvetimle çalıştığım halde, yine izdivaçta en büyük saadetin karşılıklı sevgide bulunacağına inandığımı gizliyemeyeceğim. Ancak, meşhur bir sözdür: Felaket kapıdan girince aşk pencereden kaçar

O halde aşkı muhafaza için kapımızın ve penceremizin önlerine birer muhafız koymak lâzımdır: Para...

Bununla evin ve müşterek hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak ve biraz da kadının ufak tefek kaprislerini tatmin edebilecek kadar bir servet kastediyorum. Büyük bir servetin aşkı bir kenarda bırakmasından ve erkeğe de kadına da yeni ve başka ufuklar açmasından korkarım.

Arkadaşlığa gelince; bu sualinizle karı koca arasındaki fikir anlaşmasını, karşılıklı itimadı, sırdaşlığı ve dert ortaklığını kastettiğinizi zanettiğime göre, esasen böyle olmazsa arada samimiyet olamaz, bir çatı altında ömür sürmenin zevki kalmaz diyeceğim.

Hülâsa, kadının -ayni zamanda erkeğin de- hakiki saadeti bulması için -eğer hakikî saadet varsa- evvelâ kocasını sevmesi, ona inanması ve güvenmesi, sonra da gündelik ihtiyaçlarını temin için para sıkıntısı çekmemesi lâzımdır.

Peride Celâl şöyle düşünüyor:

Aşkın pek ender yakalanan bir Zümrüdü Anka kuşu olduğuna inananlardanım. Bunun için bence izdivaçta ilk aranan şey arkadaşlık olmalıdır. Para; izdivaçta mesud etmez. Fakat temelleri iyi kurulmuş mesut bir yuvanın sahiplerini memnun eder. Bu suretle onları daha pürüzsüz bir saadete doğru götürebilir. İyi bir izdivaç, kadın ve erkek için temayüllerin, hislerin; biribirine uyması ile kaimdir. Evlenen herkes, her şeyden evvel elini uzatacağı insanı uzun boylu tedkik etmeli ve onun harici manzarasından ziyade iç hislerini incelemeğe bakmalıdır. Evleneceği adamın kendi şahsından evvel para cüzdanına bakan insandan nefret ederim.

Tekrar edeyim; Aşka pek inanmıyorum. Mesud olmak için o izdivaçta tek yol kuvvetli bir arkadaşlıktır."

(Hatice Hatip / Resimli Hafta 1 Birinci Teşrin 1938)