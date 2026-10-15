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Kaynak: Haber Merkezi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) geçiş ihlali borçlarının sorgulanması ve ödenmesi ile ilgili uygulamada değişikliğe gidildi.

Daha önce sadece plaka bilgisiyle gerçekleşebilen işlemler için artık e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması gerekiyor. Yeni sistemde araç sahibi, kendi adına kayıtlı aracın borcunu görüntüleyip ödemesini gerçekleştirebiliyor. Başkasının aracını kullanan sürücüler ise önceki yöntemle doğrudan ödeme gerçekleştiremiyor.

PLAKA GİREREK BORÇ ÖDEME DÖNEMİ SONA ERDİ

HGS'de uzun zamandır kullanılan geçiş ihlali ödeme ekranı yenilendi.

Önceki uygulamada sürücüler, herhangi bir aracın plakasını sisteme yazarak ödenmemiş geçiş ihlali bulunup bulunmadığını sorgulayabiliyor ve borç varsa ödemeyi yapabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle değişikliğe gidildi. Geçiş ihlali bilgilerini görüntülemek isteyen yurttaşlar artık e-Devlet'e aktarılıyor.

Bu yöntemle sadece plaka bilgisi kullanılarak başka bir araca ait geçiş ihlali borcunun sorgulanması ve ödenmesi engellenmiş oldu.

HGS BORCU ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENİYOR

Yeni sistemde geçiş ihlali borcunu ödemek isteyen araç sahiplerinin e-Devlet hesabına giriş yapması gerekiyor.

Ancak ödeme ekranına ulaşmak için doğrudan plaka yazmak yeterli değil. Kullanıcıların e-Devlet içerisinde ilgili aracı seçerek geçiş bilgilerine ulaşması gerekiyor.

İşlem esnasında araç adına kayıtlı ihlalli geçişler listeleniyor. Borcu bulunan sürücüler, ödeme seçeneği üstünden kart bilgilerini kullanarak işlemi sona erdirebiliyor.

HGS GEÇİŞ İHLALİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Yeni uygulamada ödeme ekranına ulaşmak için izlenmesi gereken işlem sırası şöyle:

İnternet tarayıcısından e-Devlet'e giriş yapın.

Arama alanına "Araçlarım" yazın.

Açılan listeden kendi adınıza kayıtlı aracı seçin.

Araç bilgilerindeki "Geçiş" bölümüne girin.

Otoyol geçiş bilgilerini görüntüleyin.

Varsa ihlalli geçiş borçlarını kontrol edin.

Ödemek istediğiniz borcun yanındaki "Ödeme yap" seçeneğine tıklayın.

Kartla ödeme ekranına ilerleyin.

Ödeme işlemini tamamlayın.

Bu adımların ardından geçiş ihlali borcu için ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN 9 ADIM GEREKİYOR

Yeni sistemle beraber geçiş ihlali ödemelerinde kullanıcıların izlemesi gereken işlem sayısı da yükseldi. Önceden plaka girilerek ulaşılabilen borç bilgileri, artık e-Devlet hesabında ilgili aracın seçilmesinden sonra görüntülenebiliyor.

HGS geçiş ihlali borcunu ödemek isteyen araç sahipleri, mevcut uygulamada işlemlerini web tarayıcısı üzerinden tamamlamak zorunda.