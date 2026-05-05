52 yaşındaki ünlü model, kırmızı halıda adeta “canlı bir heykel” gibi görünerek objektiflerin odağı haline geldi.
Heykelsi kostümü tartışma yarattı: Heidi Klum yine fark yarattı
Met Gala, her yıl olduğu gibi bu yıl da moda dünyasının sınırlarını zorlayan görünümlerle gündeme geldi. “Kostüm Sanatı” teması ve “Moda Sanattır” sloganıyla düzenlenen gecede en çok dikkat çeken isimlerden biri ise heykelsi görünümüyle Heidi Klum oldu.Derleyen: Sena Altuntaş
Taş dokusunu andıran detaylarla tasarlanan kostümü, hem Antik Yunan heykellerini hem de Özgürlük Heykeli’ni çağrıştıran güçlü bir estetik taşıyordu.
Klum’ın bu sıra dışı ve iddialı görünümü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kısım kullanıcı tasarımı yaratıcı ve cesur bulurken, bazıları ise oldukça eleştirel yorumlar yaptı.
Özellikle kostümün abartılı bulunması, tartışmaları beraberinde getirdi.
Sosyal medyada “Met Gala’yı yine Cadılar Bayramı’na çevirdi” ve “Her etkinliği kostüm şovuna dönüştürüyor” gibi yorumlar öne çıktı.
Met Gala’nın müdavimlerinden olan Klum, daha önce de farklı yıllarda etkinliğe katılarak dikkat çekici tarzıyla adından söz ettirmişti.
Onun asıl popülerliği, özellikle Cadılar Bayramı döneminde sergilediği neredeyse tanınmaz hale geldiği yaratıcı kostümlerle pekişti.