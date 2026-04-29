Heyelanları ölümcül hale getiren neden ne

Dünyadaki ölümcül heyelanları konu alan iki yıllık kapsamlı çalışma, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Fidan'ın liderliğinde yürütüldü. Toplam 46 ülkedeki heyelanların, yaklaşık 60 yıllık arazi kullanımı değişimi ve 45 yıllık nüfus verileri ile birlikte analiz edildiği araştırmanın sonuçları, prestijli bilim dergilerinden Science Advances'ta yayımlandı.
Araştırmaya göre heyelan kaynaklı can kayıplarını, topoğrafya ve yağış gibi doğal etkenlerden çok, arazi kullanımı ve ekonomik gelişmişlik düzeyi belirlerken ormansızlaşma, tarım alanlarının genişletilmesi ve plansız kentleşme gibi müdahaleler, yamaçların doğal dengesini bozarak can kayıplarını artıran temel faktörler arasında yer alıyor.