Heyelanları ölümcül hale getiren neden ne

Elde edilen sonuçların arazi örtüsü değişimi ile ölümcül heyelanlar arasında güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, "Çalışmanın en önemli bulgularından biri, insan etkisinin belirleyici rolü oldu. Arazi kullanımında değişim oranı arttıkça hem heyelan sayısı hem de can kayıpları yükseliyor. Ölümcül heyelanlar sadece yağış, eğim veya jeolojik koşullarla açıklanamaz, insan etkisini hesaba katmadan doğru bir değerlendirme yapılamaz." diye konuştu.

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde arazi kullanımı değişiminin, topografya ve yağıştan daha güçlü bir etki gösterdiğini dile getiren Fidan, aynı doğal koşullar altında farklı sonuçların insan müdahalesiyle ortaya çıktığını vurguladı.

Çalışmanın, aynı gelir grubu içinde dahi farklılıklar ortaya koyduğundan bahseden Fidan, "İsviçre ile Fransa karşılaştırmasında, İsviçre'de arazi örtüsü değişimi daha yüksek olduğu için ölümcül heyelan ve can kaybı yoğunlukları da Fransa'dan daha yüksek." dedi.