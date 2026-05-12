Bolvadin’in önemli doğa turizmi noktalarından biri olan Kemerkaya bölgesindeki tabiat parkı yolunda son günlerde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları zemini zayıflattı. Yumuşayan toprak yapısı nedeniyle yaşanan toprak kayması, ulaşımın aksamasına neden oldu.

İhbarın ardından Bolvadin Kaymakamlığı koordinasyonunda bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yol üzerindeki toprak ve kaya parçaları temizlenerek güzergah tekrar güvenli şekilde ulaşıma açıldı.