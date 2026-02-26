Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yolunu kapattı. Bu sırada Çakırpınar köyünden öğrencileri taşıyan servis aracı, çamur ve toprak birikintisinin ortasında ilerleyemeyerek çamura saplandı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine köy sakinleri olay yerine geldi. Köylüler, kazma ve küreklerle yolu açmaya çalışırken, bir başka araca bağlanan halat yardımıyla servis aracını bulunduğu yerden çekti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından servis aracı saplandığı çamurdan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde köye ulaştırıldığı öğrenildi.

Bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle yetkililer, sürücüleri heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.