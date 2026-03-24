Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen, Çelikdere ve Harmankaya köylerini kapsayan grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası bölgede başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Heyelanın etkili olduğu alanda ekipler tarafından taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yapılan müdahalelerle yolun daha güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ekipler özellikle yağışlı havalarda risk oluşturan bölgede kalıcı çözümler üretmek için çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini belirtti. Gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, grup yolunun ulaşım güvenliği açısından daha sağlam bir yapıya kavuşması hedefleniyor.