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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde haftalar önce meydana gelen heyelan felaketinin ardından bölgede sular durulmuyor.

Toprak kayması nedeniyle elektrik nakil hatlarının kopması sonucu günlerdir karanlıkta yaşayan mahalle sakinleri, yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek Ahmetli ve Tazvara grup yolunu ulaşıma kapattı.

"Evimizi, Hayvanımızı Bırakıp Gidemeyiz"Afetin ardından bölge hakkında "geçici tahliye" kararı verilmesi, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahalle halkını zor durumda bıraktı. Heyelan alanının evlerine 500-600 metre mesafede olduğunu belirten vatandaşlar; fındık bahçelerini, tarlalarını ve ahırlardaki hayvanlarını bırakıp gidemediklerini ifade etti.

Karanlıkta yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, "Haftalardır ne gelen var ne giden. Çoluk çocuk karanlıktayız, dolaplardaki yiyeceklerimiz çürüdü. Ya buraya kalıcı bir çözüm getirilip elektriğimiz verilecek ya da bu yol kapalı kalacak" diyerek barikat kurdu.

Jandarma Ekipleri DevredeYolun trafiğe kapatılması üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, vatandaşların sakinleşmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ikna çalışmalarına başladı.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerle köprü olmaya çalışan jandarma ekiplerinin mahalledeki görüşmeleri ve bekleyişi sürüyor. Bölge halkı, sadece geçici pansuman tedbirler değil; hem can güvenliklerini sağlayacak hem de yaşam kalitelerini geri verecek kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm bekliyor.