Şöyle ortalama bir sosyal mesajı atsaydım -inanın- benim için çok daha kolay olurdu… Şööyle ortadan yazar, muğlak ifadelerle merak uyandırır, okunma sayımı arttıracak vurgulardan sonra da olacakları bekler “bakın ben dememiş miydim” diye hava basardım. Üstüne üstlük, malum yalap şalap internet medyasına da, haberciliğine de ayak uydurmuş olurdum!..

Sakın ha!.. Bunu öfke ile kaleme alınmaya başlanmış bir yazı olarak değerlendirmeyin. Bu günümüzün medya kafasına ve onu yönlendirenlere, çok küçük sayılabilecek bir eleştiridir.

Ankara gazeteciliği çok zor iştir… Hele hele böyle diktatörlük , "gözünün üstünde kaşın var" dönemlerinde zorluk katsayımız iyice yükselir. Sakın ha, bu serzenişlerimi de sadece saraya yönelik olarak algılamayın, bu aynı zamanda ana muhalefet ve diğer yavru muhalefetler içinde geçerlidir. Herkesin kendi yandaşının çok kıymetli, diğerlerinin ise “tu kaka” edildiği narin bir dönemden geçiyoruz!..

Sadede gelelim…

Önceki gün (Pazar) saray kulislerinden duyduğum bir iddiayı “yazayım mı yazmayayım mı?”, “bir süre daha bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi?”, “yazarsam nasıl formüle edeyim” diye, dün Ankara büromuzda klavyenin başına geçtiğimde aşık olduğum mesleğimin en sıkıntılı günlerinden birini geçiriyordum.

Sarayın sağlam bir kaynağımın söylediği şuydu;

“Önümüzdeki hafta, çok heyecanlı geçebilir. Tüm dosyalar tamamlandı. Ankara da çok geniş çaplı bir belediye operasyonu yapılacak. Reisin son onayı bekleniyor.”

Kaynağım tek tek isimleri saydı, duyduklarım karşısında biraz duraksadığımı görünce “O isimler ve konular senin kulağına gelmemiş miydi sanki?.. Neden şimdi bana hayretler içinde bakıyorsun? “dedi. CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı örnek vererek, “Hani ne oldu papatya falına bakıyordunuz; bugün AKP’ye katılacak, yarın AKP’ye katılacak diye. Anladın mı şimdi ne olduğunu, ne olacağını ?..“ diye de bir güzel çıkıştı. Saray kaynağım, aralarında bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu, muhalefetteki bir siyasi parti genel başkanının isminin de geçtiği, oradan Uşak belediyesindeki iddialara ve taa tutuklu Ekrem İmamoğlu’na kadar uzatılacak bir yol haritası çizdi. Kendisine de aynen söyledim, son 24 yıldır yaşadıklarımla ve gördüklerimle asla “olamaz” diyemem.

***

Sabahı zor edip, haftanın ilk gününe başladığımız da (dün) -ilk iş- gazeteleri tararken saray tetikçisi AKİT’in, “Mansur Ankara’yı Batardı” manşetini görünce, saray kaynağımdan duyduklarımı münasip bir üslupla kaleme almaya karar verdim.

Küçük bir işaret fişeği atılmış olabilirdi..

İşin ilginç yanı da gazetenin haberi İstanbul mahreçliydi. Haberin altındaki imza; “Sebahattin Ayan/İstanbul”du…

Haber; haber kriterlerine uymayan şöyle bir giriş ile başlıyordu;

“Göreve geldiği ilk günden bu yana belediye bütçesini konserlerle, heykellerle sıfırlayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, satış yapmaya doymadı. Başkent Ankara’da çorba dağıtmaktan başka gözle görünür icraatı olmayan ve emlakçı gibi hareket ederek her ay düzenli arsa satan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, nisan ayını da boş geçmiyor. CHP’li ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ve 16 Nisan’da gerçekleştireceği ihalelerle tam 30 adet taşınmaz satacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Çankaya, Etimesgut gibi başkentin muhtelif ilçelerinde yer alan toplam 30 arsa ve konutu yaklaşık 1 milyar TL’lik muhammen bedelle elden çıkaracak.”

Üstelik bir de Melih Gökçek’in oğlu AKP Ankara milletvekili Osman Gökçek’ten görüş alınarak iddialara destek atılıyordu. ABB AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın da uzun uzun iddialarına yer verilerek onun ağzından çıkan şu cümlelere yer veriliyordu;

“Ankara’yı haraç mezat parsel parsel satıyorlar. Bu hem başkent Ankara için hem de ülkemiz için çok üzücü bir durum.”

***

Altını bir kez daha çizeyim;

Bu bir kulis haber. Sosyal medya dedikodularından derlenmiş bir yazı asla değil. Adı üzerinde “kulis haber”… Saraydaki kaynağımın yerini dikkate alarak anlattıklarını ciddiye alıp, sizlere ulaştırma zorunluluğunu hissettim. Kaynağımın dediği gibi, “çok heyecanlı bir hafta olur mu, olmaz mı?”yı bekleyip göreceğiz!..

Not. Bu yazı, 6 Nisan Pazartesi, saat 13.30’da YENİÇAĞ yazı işlerine teslim edilmiştir.

(Notu, -olur ya- bugün sabah kalkıp da yanıp sönen “son dakika” spotlarını görürseniz, “Ahmet Takan, bayat havadis yazmış” demeyin diye ekledim.)