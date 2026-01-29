Trendyol 1. Lig'de 23. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
İŞTE TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
- 13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)
- 16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
- 19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)
1 Şubat Pazar:
- 13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
- 13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)
- 16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
- 19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)