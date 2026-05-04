İstanbul genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos, Heybeliada’da yaşamı olumsuz etkilerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Adanın en yüksek noktasında bulunan ve ana karadan da rahatlıkla seçilebilen dev Türk bayrağının direği, fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar, Heybeliada’da sadece deniz ulaşımını aksatmakla kalmadı; adanın zirvesindeki sembollerden biri olan bayrak direğinin de ortadan ikiye bölünmesine yol açtı. Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle devrilen dev direk, adada maddi hasara yol açtı.

Bayrak direğinin bir çocuk parkının yakınındaki bölgeye devrilmesi endişe yarattı. Olay esnasında çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma veya can kaybının yaşanmasını engelleyerek teselli kaynağı oldu.

Kullanılamaz hale gelen bayrak direği, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde bulunduğu yerden kaldırıldı. Bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alan yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etme riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.