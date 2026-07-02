Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüye sıkıştı. Kaza nedeniyle ulaşım aksadı, iş makinesinde hasar meydana geldi.
Hesapsız geçiş pahalıya patladı: İş makinesi yüklü TIR köprüye takıldı
Nevşehir-Aksaray yolunda iş makinesi yüklü TIR, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü’nde sıkıştı. Ulaşım tek şeritten sağlandı.Kaynak: DHA
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Nevşehir-Aksaray yolu Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü’nde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 44 FM 940 plakalı TIR, üzerindeki iş makinesi ile köprüye sıkıştı.
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