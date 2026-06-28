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Kaynak: DHA

İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına isabet etti.

İhbarla adrese sağlık ve polis edibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.’nin de arandığı bildirildi.