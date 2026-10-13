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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler, finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Batman İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.