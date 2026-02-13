Ankara’da medikal, kimya ve polimer alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan İsmail Hakkı Pamukoğlu, sabah saatlerinde banka hesabını kontrol ettiğinde beklenmedik bir transferle karşılaştı. Hesabına İstanbul merkezli bir kuyumcudan 426 bin TL gönderilmişti.

Yüksek tutar dikkatini çekince işlemin kendisine ait olmadığını fark eden Pamukoğlu, dekontta görünen firmayı araştırarak doğrudan iletişime geçti.

GÖNDERİCİ FİRMA TRANSFERİ REDDETTİ

Pamukoğlu’nun aktardığına göre, aradığı firma yetkilileri böyle bir para transferi gerçekleştirmediklerini söyledi. Bu durum belirsizliği daha da artırdı.

Yanlış bir altın alışverişi nedeniyle paranın hatalı hesaba gönderilmiş olabileceğini düşünen Pamukoğlu, firmanın transferi kabul etmemesi üzerine farklı ihtimalleri değerlendirmeye başladı.

BANKA VE POLİS DEVREYE GİRDİ

Durumu bankasına bildiren Pamukoğlu, şube ve merkez arasında yönlendirildiğini, ancak net bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Banka tarafından işlemin olağan dışı görünmediği belirtilirken, uygulama üzerinden paranın doğrudan iadesine de izin verilmedi.

Olası bir yasa dışı para trafiğine alet olmamak için emniyet birimleriyle de görüştüğünü belirten Pamukoğlu, henüz resmi bir şüpheli durum tespit edilmediğini ancak paranın gerçek sahibinin ortaya çıkmamasının soru işaretlerini artırdığını söyledi.

“MUAMMA BİR PARA VAR”

Paranın şu an hesabında beklediğini belirten Pamukoğlu, kendisine ait olmayan bir tutar nedeniyle sorumluluk altında hissettiğini dile getirdi. Ne bankanın ne de gönderici firmanın net bir açıklama yapamaması nedeniyle sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

“BİR HAFTA BEKLEYECEĞİM”

Pamukoğlu, öncelikle paranın gerçek sahibinin ortaya çıkmasını bekleyeceğini belirterek, birkaç gün içinde kimse ulaşmazsa farklı bir yol izleyeceğini söyledi.

Paranın sahibi çıkmazsa öğrencilere burs vermeyi ya da bir hayır kurumuna bağış yapmayı düşündüğünü belirten Pamukoğlu, "Başka bir çözüm aklıma gelmiyor” ifadelerini kullandı.