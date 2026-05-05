MEYVE AĞAÇLARI KURUDU, TOPRAK KÜSTÜ

Erzurum Oltu’da Köprübaşı Mahallesi sakinleri, 2022 yılında faaliyete geçen Hidroelektrik Santrali’nin (HES) ardından hayatlarının değiştiğini belirtiyor. Özellikle ilkbahar aylarında Oltu Çayı’nın coşmasıyla birlikte, HES’ten geri basan sular tapulu tarım arazilerini göle çeviriyor. Mahalle sakini Mehmet Sezgin, "Meyve ağaçlarımız kurudu, biçtiğimiz otu hayvanlarımız bile yemiyor" diyerek zararın boyutuna dikkat çekiyor.

KURUMLAR ARASI "YETKİ" ÇIKMAZI

Vatandaşın en büyük şikayeti ise muhatap bulamamak. Mağduriyetin giderilmesi için yapılan başvurularda HES yönetiminin topu Devlet Su İşleri'ne (DSİ), DSİ'nin ise HES'e attığı iddia ediliyor. Mahalleli, bir yıl önce bölgede inceleme yapılmasına rağmen somut bir adım atılmadığını, mahallelinin "kamulaştırma" veya "set yapımı" gibi kalıcı çözümler beklediğini ifade ediyor.

BOĞULMA TEHLİKESİ VE TOZ SORUNU

Sorun sadece su baskınıyla da sınırlı değil. Ömer Yalçın, arazilerdeki su seviyesinin çocuklar için hayati tehlike oluşturduğunu ve bölgedeki beton santralinden çıkan tozların ürünleri tamamen kullanılamaz hale getirdiğini savunuyor. Mahalleli, hukuki süreci başlatmadan önce devlet yetkililerinden acil müdahale bekliyor.

88 YAŞINDAKİ ZEYTUN TEYZE: EMEĞİMİZ YOK OLUYOR

Mahallenin en yaşlılarından 88 yaşındaki Zeytun Yüksel, ömrünü verdiği toprakların sel suları altında kalmasına tepki gösteriyor: , "Yaz boyunca emek veriyoruz ama sel suları her şeyi yok ediyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Sular arttığında bahçeye bile inemiyoru." diyor.