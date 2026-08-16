Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat

6 BİN LİTRE PEKMEZ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde 6 bin litre pekmez imha edilmek üzere işlem altına alınırken, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin imha edildi. Bunun yanı sıra bozulmuş ve raflardan toplanmış yaklaşık 7 ton ürün ile 3 ton baharat imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.