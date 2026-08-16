Yeniçağ Gazetesi
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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, iki iş yerinde yaklaşık 10 ton bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 1

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, iki iş yerinde yaklaşık 10 ton bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi.Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, ilgili iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 2

Gaziosmanpaşa’da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla iş yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontrollerde iki iş yerinde tonlarca uygunsuz ürün bulundu.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 3

6 BİN LİTRE PEKMEZ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde 6 bin litre pekmez imha edilmek üzere işlem altına alınırken, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin imha edildi. Bunun yanı sıra bozulmuş ve raflardan toplanmış yaklaşık 7 ton ürün ile 3 ton baharat imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 4

Denetim sırasında iş yerlerinin kapılarının açılmaması üzerine çalışma genişletildi. Dron desteğiyle yapılan kontrolde iş yerlerinin içerisinde kişilerin bulunduğu tespit edildi.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 5

Bunun üzerine gerekli işlemler başlatılarak iş yerlerindeki ürünler tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde risk taşıyan 10 ton gıda ürünü ortaya çıkarıldı.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 6

Denetimlerin ardından iş yerleri ve tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutulurken, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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Herkesin evinde bulunan ürünler marketlerden tek tek toplatılıyor: Satın alırken dikkat - Resim: 7

İş yerlerine uygulanacak cezai işlemlere ilişkin süreç devam ederken, satıştan çekilen ürünler hakkında da inceleme sonuçlarına göre mevzuat doğrultusunda işlem yapılacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini ilçe genelinde sürdürmeye devam edecek.

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