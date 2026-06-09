Kartal Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önemle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ressam Şükran Karakurt’un görsel sanatlar alanındaki birikimi ile yazar ve emekli öğretmen Mevlüt Karakurt’un edebi eserini aynı çatı altında buluşturan özel sergi ve imza günü, Kartallı sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, ilçenin sanat hayatına yeni bir soluk getirdi.

8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Ressam Şükran Karakurt’un fırçasından ve kaleminden çıkan toplam 67 seçkin eser yer alıyor. Serginin adı Renklerin ve Satırların İzinde olarak belirlendi ve açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti.

Şükran Karakurt’un farklı tekniklerdeki eserleri ziyaretçilerde hayranlık uyandırdı. Ressam, yılların deneyimiyle hem klasik hem modern yaklaşımları bir araya getirerek izleyiciyi farklı duygusal katmanlara taşıyor. Sergi, Kartal Belediyesi’nin fuaye alanını adeta bir sanat galerisine dönüştürdü ve ilçenin kültürel yaşamına önemli katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında yazar ve emekli öğretmen Mevlüt Karakurt da okurlarıyla buluştu. Karakurt, yaşamın farklı evrelerinden süzülen hatıraları aktardığı Herkesin Bir Hikâyesi Var – Bir Ömrün İzleri adlı kitabının imza gününü gerçekleştirdi. Mevlüt Karakurt, kendi yaşam öyküsünü değil aynı zamanda mensubu olduğu kuşağın da miras bıraktığını ifade etti. Çiftin Kemah ilçesi Kutluova köyü kökenli olması da etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Belediyesi uzun yıllardır fuaye alanında düzenli olarak resim sergileri, karma sergiler ve edebiyat etkinlikleri düzenleyerek vatandaşları sanatla buluşturuyor. Gökhan Yüksel başkanlığındaki belediye, kültür ve sanat merkezi olma vizyonuyla birçok sanatçıyı desteklemeye devam ediyor.

Açılış programında Kartallı sanatseverler hem eserleri yakından inceleme hem de yazarla sohbet etme fırsatı buldu. Etkinlik, sanatın ve edebiyatın harmanlandığı özel bir atmosfere sahne oldu. Ziyaretçiler, ressamın renk cümbüşü yaratan tabloları ile yazarın samimi hatıralarının iç içe geçtiği bu buluşmayı büyük beğeniyle karşıladı. Sergi boyunca fuaye alanı adeta bir buluşma noktasına dönüştü ve ilçenin sosyal yaşamına renk kattı.