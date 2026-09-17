Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor

Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor

Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri mali kriz nedeniyle sert tasarruf önlemleri aldı. Yöneticiler taksi yerine metro kullanmaya başlarken, yeni transferlere özel jet kaldırıldı. Maaş bütçesi ise 120 milyon eurodan 55 milyon euroya düştü.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 1

Avrupa futbolunda dikkat çeken bir kemer sıkma operasyonu başladı. Son iki sezonda yaklaşık 200 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirilmesine rağmen kulübün mali yapısını düzeltmek için harcamalarda yeni kesintilere gidildi.

1 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 2

Tasarruf politikası yalnızca futbolcu maaşları ve transfer bütçesiyle de sınırlı kalmadı. Yönetimden VIP hizmetlerine, ulaşımdan yeni transferlerin şehre getirilme şekline kadar birçok alanda harcamalar azaltıldı.

2 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 3

YÖNETİCİLER TAKSİ YERİNE METROYA BİNİYOR

Kulübün üst düzey yöneticileri, Paris'te gerçekleştirilen toplantılara giderken artık taksi yerine metro kullanıyor.

3 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 4

Yeni dönemde kulüp içerisindeki gereksiz harcamaların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması hedeflenirken, tasarruf konusunda yöneticilerin de örnek olması amaçlanıyor.

4 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 5

YENİ TRANSFERLERE ÖZEL JET DÖNEMİ BİTTİ

Kulübün aldığı dikkat çekici kararlardan biri de transfer operasyonlarıyla ilgili oldu. Yeni futbolcuların kulübe katılması sırasında kullanılan özel jet uygulamasına son verildi.

5 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 6

Reims'ten transfer edilen Japon futbolcu Keito Nakamura, özel jet yerine şoförlü bir araçla yeni kulübünün bulunduğu şehre getirildi.

Tasarruf tedbirleri VIP hizmetlerine de yansıdı. Bazı ücretsiz davetiyeler kaldırılırken, otoparklardan stadyuma ulaşım için sunulan ücretsiz servis hizmetlerinde de kesintiye gidildi.

6 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 7

MAAŞ BÜTÇESİ 120 MİLYON EURODAN 55 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

En büyük değişikliklerden biri ise futbol takımının maaş giderlerinde yaşandı.

7 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 8

Birkaç yıl önce 120 milyon euro seviyesinde olan maaş bütçesi 55 milyon euroya kadar çekildi. Böylece kulübün futbolcu maaşlarına ayırdığı bütçe yaklaşık 65 milyon euro azaldı.

8 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 9

Kulüp, yüksek maliyetli transferler yerine daha uygun şartlarda kadroya katılabilecek oyuncular için alternatif pazarlara yönelmeye başladı. Hedef, sportif rekabet gücünü mümkün olduğunca korurken mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek.

9 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 10

TÜM BU ÖNLEMLERİ ALAN KULÜP LYON

Avrupa futbolunda dikkat çeken bu tasarruf kararlarının alındığı kulüp, Fransa Ligue 1'in köklü ekiplerinden Olympique Lyon.

10 11
Herkesin bildiği köklü kulübe mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor - Resim: 11

Michele Kang yönetimindeki Lyon'un hedefi, kulübü 2029 yılına kadar yeniden mali dengeye ulaştırmak. La Gazzetta dello Sport'a göre yaklaşık 200 milyon euroluk oyuncu satışına rağmen kulüp, mali yapısını düzeltmek ve UEFA'nın finansal kuralları içerisinde kalabilmek için sıkı tasarruf politikasını sürdürüyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro