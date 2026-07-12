"Hayır" demek istediği hâlde "Tamam." diyen insanlar vardır.

Yorulmuştur ama belli etmez. Kırılmıştır ama ses çıkarmaz. İstemediği bir işi kabul eder, kendi planını erteler, başkalarının üzülmemesi için sürekli kendinden ödün verir. Dışarıdan bakıldığında ne kadar anlayışlı, ne kadar fedakâr görünüyordur. Oysa çoğu zaman bunun görünmeyen bir bedeli vardır.

Psikolog olarak sık karşılaştığım durumlardan biri de budur. Danışanlarımın önemli bir kısmı, aslında başkalarını değil, kendilerini ihmal ettiklerini fark ederek gelirler. Çünkü yıllarca herkesi memnun etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını en sona bırakmışlardır.

İlginç olan şu ki, bu davranışın temelinde çoğu zaman iyilikten çok bir korku vardır.

"Hayır dersem kırılır."

"İtiraz edersem beni yanlış anlar."

"Onaylamazsa beni sevmez."

"Önce o mutlu olsun."

Bu düşünceler tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Hepimiz ait olmak, sevilmek ve kabul görmek isteriz. Bu çok insani bir ihtiyaçtır. Ancak zamanla kabul görmek için sürekli kendimizden vazgeçmeye başladığımızda, ilişkiler sağlıklı olmaktan çıkar. Çünkü insan bir süre sonra kendi sesini duyamaz hâle gelir. Ne istediğini, neye üzüldüğünü, neye öfkelendiğini fark etmekte zorlanır. Hayatını kendi tercihleriyle değil, başkalarının beklentileriyle şekillendirmeye başlar. Dışarıdan bakıldığında herkes ondan memnun olabilir ama aynaya baktığında aynı memnuniyeti kendisi hissedemez. Üstelik burada bir paradoks vardır.

Sürekli herkesi mutlu etmeye çalışan insanlar, çoğu zaman en çok hayal kırıklığı yaşayan kişilerdir. Çünkü verdikleri emeğin aynı şekilde karşılık görmesini beklerler. Bekledikleri olmayınca da "Ben herkes için bu kadar uğraşıyorum ama kimse beni düşünmüyor." duygusu ağır basar. Oysa insanlar bizim sınırlarımızı, çoğu zaman bizim onlara gösterdiğimiz kadar bilirler.

Her şeye "evet" dediğimizde, bir süre sonra bu fedakârlık değil, normal kabul edilmeye başlanır. Sağlıklı ilişkiler ise tek taraflı fedakârlık üzerine kurulmaz. Karşılıklı saygı, açık iletişim ve sınırlar üzerine kurulur. Bazen bir "hayır", bir ilişkiyi zedelemez; aksine daha gerçek ve daha dengeli hâle getirir.

Kendinizi seçmek bencillik değildir.Dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzu söylemek bencillik değildir. Her isteği yerine getirmemek bencillik değildir. Çünkü kendini sürekli ihmal eden bir insanın başkalarına uzun süre iyi gelebilmesi de kolay değildir. Belki de zaman zaman kendimize şu soruyu sormalıyız:

"Bugün kimi mutlu etmeye çalışıyorum ve bunun için kendimden neler vazgeçiyorum?"

Bu sorunun cevabı, birçok ilişkinin neden yorucu geldiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Unutmayalım; herkesi mutlu etmeye çalışırken en kolay gözden kaçan kişi, çoğu zaman insanın kendisidir.

Ve her zamanki gibi, mesele insandır.