Herkesi kurtardı, kızına yetişemedi: Otobüs yangınında kahreden detay

Yangın sırasında yaşananları da anlatan Seraç, “Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Göz gözü görmüyormuş. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içeride” ifadelerini kullandı. Seraç, ailenin durumunun çok kötü olduğunu belirterek, “Şu anda durumları perişan. Konuşamaz haldeler. Hani ihmal olduğunu düşünüyorum. Cezaları neyse çeksinler” diye konuştu.