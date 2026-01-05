Herkes yanlış biliyordu: İşte Barış Manço’nun efsaneleşen bıyığının gerçek sebebi

1967 yılında Hollanda’da geçirdiği bir kaza sonucunda dudağında kalıcı bir iz oluşan Manço, bu durumu gizlemek için bıyık bırakmak zorunda kaldı. Zamanla bu zorunlu tercih, onun simgesi hâline geldi ve sevenleri için ilham veren bir tarz oluşturdu. Sanatçı, verdiği röportajlarda da bu görünümün estetik bir karardan değil, yaşadığı kazanın doğal bir sonucu olduğunu dile getirmişti.