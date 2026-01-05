Uzun saçları ve karakteristik bıyıklarıyla tanınan Barış Manço’nun bu görünümü, yıllar boyunca bilinçli bir imaj tercihi sanıldı. Ancak gerçek çok daha sonra ortaya çıktı. Meğer o meşhur bıyık, bir stil arayışının değil, yaşanan talihsiz bir olayın sonucuymuş.
Herkes yanlış biliyordu: İşte Barış Manço’nun efsaneleşen bıyığının gerçek sebebi
Barış Manço'nun aramızdan ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleriyle hâlâ milyonların hayatına dokunmayı sürdürüyor. Her yaştan insanın sevgisini kazanan usta sanatçı, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tarzı, duruşu ve insanlara yakın tavrıyla da hafızalara kazındı.
Türk müziğine yön veren isimlerden biri olan Manço, özellikle 90’lı yıllarda yayımladığı eserlerle büyük bir etki yarattı.
“Halil İbrahim Sofrası”, “Domates Biber Patlıcan”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Arkadaşım Eşek”, “Can Bedenden Çıkmayınca”, “Nane Limon Kabuğu”, “Alla Beni Pulla Beni” ve “Kara Sevda” gibi şarkılarıyla toplumun her kesimine hitap etti.
Ayrıca sunduğu “7’den 77’ye” programıyla sadece bir sanatçı değil, adeta herkesin ailesinden biri hâline geldi. Bu yüzden Türkiye onu resmî adıyla değil, sevgiyle “Barış Abi” olarak benimsedi.
1 Şubat 1999’da gelen vefat haberi ise tüm ülkeyi derinden sarstı. Barış Manço’nun ardından geriye, dilden dile dolaşan şarkıları ve kalplerde bıraktığı silinmez iz kaldı.
HERKES BIYIK HİKÂYESİNİ YANLIŞ BİLİYORMUŞ
Barış Manço’nun yıllar sonra ortaya çıkan bir detayı, onunla ilgili bilinen bir gerçeği tamamen değiştirdi. Sahne kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan uzun saç ve bıyıkların, sanıldığı gibi bilinçli bir imaj çalışması olmadığı anlaşıldı.
1967 yılında Hollanda’da geçirdiği bir kaza sonucunda dudağında kalıcı bir iz oluşan Manço, bu durumu gizlemek için bıyık bırakmak zorunda kaldı. Zamanla bu zorunlu tercih, onun simgesi hâline geldi ve sevenleri için ilham veren bir tarz oluşturdu. Sanatçı, verdiği röportajlarda da bu görünümün estetik bir karardan değil, yaşadığı kazanın doğal bir sonucu olduğunu dile getirmişti.
“GÜLPEMBE”NİN BİLİNMEYEN HİKÂYESİ
Barış Manço’nun 1981 yılında yayımlanan “Sözüm Meclisten Dışarı” albümünde yer alan “Gülpembe”, yıllar boyunca bir aşk şarkısı olarak bilindi. Oysa bu duygusal parçanın ardında çok daha farklı ve dokunaklı bir hikâye vardı.
“Gülpembe”, Barış Manço’nun çok sevdiği babaannesine yazılmıştı. Henüz çocuk yaşlarda babaannesini kaybeden sanatçı, bu şarkıyla ona duyduğu özlemi ve sevgiyi dile getirmişti. Manço, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada “Gülpembe”nin kim olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:
“Gülpembe benim babaannem. İstanbul hanımıydı, çok zarifti. 15 torunu vardı ama en çok benimle anlaşırdı. Onu kaybettiğimde 13-14 yaşlarındaydım. Gülpembe, o yaşta yaşadığım hüznün süzülmüş hâlidir.”
Bu gerçeğin ortaya çıkması, şarkıyı dinleyen pek çok kişiyi derinden etkiledi ve Barış Manço’nun eserlerine olan duygusal bağı daha da güçlendirdi.