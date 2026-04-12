Bir dönem “iyiyim” demek güçlüydü.

Şimdi “travmam var” demek daha gerçek geliyor.

Herkes bir şeylerin farkında.

Herkes çocukluğunu çözmüş.

Herkes neden böyle hissettiğini biliyor.

Ama garip bir şey var:

Hiçbir şey değişmiyor.

Artık kimse “neden böyleyim?” diye sormuyor.

Cevaplar hazır.

“Bağlanma stilim böyle.”

“Çocukluk travmam tetiklendi.”

“Bu benim sınırım.”

Cümleler doğru.

Terimler yerinde.

Ama hayatın içinde karşılığı eksik.

Çünkü bilmekle değiştirmek aynı şey değil.

Birine kırılıyoruz,

“beni tetikledin” diyoruz.

Bir şey yapmak istemiyoruz,

“şu an alanımı koruyorum.”

Sorumluluk almamız gereken bir yerde,

“kendimi önceliklendirdim.”

Bu cümleler ilk çıktığında iyileştiriciydi.

Şimdi bazen bir kalkan gibi kullanılıyor.

İnsanı koruyor…

ama aynı zamanda hareketsiz bırakıyor.

Eskiden insanlar değişmek zorundaydı.

Şimdi herkes kendini kabul ediyor.

Bu iyi bir şey.

Ama yarım kaldığında tehlikeli.

Çünkü “kendini kabul etmek”

bazı yerlerde “kendini sabitlemek”e dönüşüyor.

“Ben böyleyim” dediğin anda,

o davranışın sorumluluğunu bırakıyorsun.

Ve gelişim, tam da orada duruyor.

Kendini analiz etmek kolay.

Gece 2’de bir şeyleri fark etmek kolay.

Bir postta kendini bulmak kolay.

Ama ertesi gün aynı döngüyü kırmak?

Zor.

Çünkü iyileşmek bilgi değil, bedel istiyor.

Konfor alanından çıkmak istiyor.

Aynı hatayı yapmamayı seçmek istiyor.

Ve açık konuşalım:

Hepimiz o kadar cesur değiliz.

Artık insanlar hislerini çok iyi ifade ediyor.

“Şu an üzgünüm.”

“Bu beni kırdı.”

“Bu bana iyi gelmedi.”

Ama sonra?

Aynı ilişki.

Aynı döngü.

Aynı insanlar.

Yani duygular şeffaflaştı…

ama davranışlar yerinde sayıyor.

Belki de en kritik nokta şu:

Terapi bir süreçti.

Şimdi bazıları için bir kimliğe dönüştü.

“Ben terapiye gidiyorum”

bir farkındalık göstergesi olmaktan çıkıp,

bir tür statüye dönüştü.

Ama terapi, anlatmak değil.

Anladığın şeyi yaşamak.

Ve o kısım, story’de paylaşılmıyor.

İyileşmek;

her şeyi anlamak değil,

bazı şeyleri bırakmak.

Alışkanlıkları.

İnsanları.

Bahaneleri.

Ve bu süreç ne havalı,

ne estetik,

ne de paylaşılabilir.

O yüzden belki de sorun şu:

Herkes iyileşmek istiyor gibi görünüyor…

ama kimse gerçekten değişmek istemiyor.

Çünkü değişmek,

anlamaktan çok daha rahatsız edici.