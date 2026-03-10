İran’a düzenlenen saldırılar sonrası başlayan savaşta stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapanması, dünya enerji piyasalarında fiyatları sert biçimde yukarı çekti. Brent petrol varili 115 doları görürken, Avrupa doğalgazı yüzde 28,5’lik artışla güne başladı.

"KRİZ YOK SPEKÜLASYON VAR"

Enerji uzmanları, henüz fiziki bir arz krizinin yaşanmadığını, fiyatlardaki yükselişin belirsizlik ve spekülasyon kaynaklı olduğunu belirtiyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, “Piyasalarda kriz yok; fiyatları spekülasyonlar yükseltiyor” dedi.

"ASIL SIKINTI DOĞAL GAZDA"

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise asıl sıkıntının doğalgazda olduğunu belirtiyor. Katar’ın LNG arzını kısması ve Avrupa ile Asya arasındaki fiyat farkları, gaz maliyetlerini yükseltti. Aktürk, “Önümüzdeki kış, İran’dan gelen gazda kesinti olursa elektrik ve ısı maliyetleri ciddi şekilde artabilir” uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı aynı zamanda küresel kükürt, sülfürik asit ve çeşitli kimyasal maddelerin önemli bir geçiş noktası. Bu durum, batarya, kimya ve tekstil sektörlerinde tedarik sıkıntılarına yol açabilir. Türkiye’nin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 5–6’sı Hürmüz kaynaklıyken, doğalgaz fiyatlarının artışı ise halkın faturalarına yansıyabilir.

Uzmanlar, kısa vadede arzın sürdürülebilir olduğunu, ancak siyasi ve askeri risklerin uzaması halinde hem Türkiye hem de dünya için ekonomik etkilerin derinleşebileceğini vurguluyor.