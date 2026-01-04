Venezuela'ya ABD tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Maduro rehin alınarak kaçırıldı.

ABD Başkanı Trump, "Düzelene kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz" açıklamasında bulundu. Maduro New York'a getirilirken Başkan Yardımcısı Rodriguez geçici başkan olarak görevlendirildi.

Yaşanan durum sonrası sosyal medyada Maduro’nun tutuklandığına dair yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar milyonlarca kişi tarafından gerçek sanıldı.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kınık, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"MADURO'NUN YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞ FOTOĞRAFI GERÇEK SANILDI"

Milyonlarca kişinin Maduro’nun yapay zeka ile yapılmış yakalandığı fotoğrafı etkileşim almak için sosyal medya hesabından paylaştığını söyleyen Kınık, “Yani Maduro, ABD askerlerince yakalandı, ve gözaltına alındı anlamını veren görsel. Bunun yapay zeka olduğunu biz söylemesek birçok kişi anlamayacaktı. Bu fotoğraflar bir de bilinen bir medya kuruluşu tarafından paylaşılırsa daha da büyük sorun” sözlerini sarf etti.

"SİYASİ ALGI YÖNETİM RİSKİ..."

Türkiye’deki bazı haber sitelerinin Maduro’nun yapay zeka fotoğrafını alıp paylaştığını belirten Kınık, “Sosyal medyanın nasıl dijital bir çöplüğe dönüştüğünü ve insanları ne kadar yanlış yönlendirebileceğini gördük. Manipülasyon riski var. Bu olay sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan siyasi algı yönetim riskini de beraberinde getiriyor. Bir liderin yakalandığına darbenin gerçekleştiğine, ülkenin çöktüğüne dair sahte içerikler toplumları yönlendirebilecek bir güce ulaşmış durumda artık” dedi.