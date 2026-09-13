Son yıllarda psikolojiye dair kelime dağarcığımız epey genişledi. Artık sadece psikologların odasında duyduğumuz pek çok kavram gündelik hayatın içinde.

Eski sevgili narsist. Patron toksik. Arkadaş manipülatif. Anne travma kaynağı. Mesaja cevap vermeyen ghosting yapıyor. Tartışmada sizin hatırladığınızdan farklı bir şey söyleyen gaslighting yapıyor.

Bir noktada insanın “Peki normal huysuzluk kaldı mı?” diye sorası geliyor.

Yanlış anlaşılmasın; psikoloji bilgisinin bu kadar ulaşılabilir hâle gelmesini çok kıymetli buluyorum. İnsanların duygusal istismarı tanıyabilmesi, sınır ihlalini fark edebilmesi, yaşadığı bir deneyimin kendisinde nasıl bir iz bıraktığını anlayabilmesi önemli. Yıllarca adı konmamış pek çok deneyimin artık konuşulabiliyor olması da öyle.

Ama bir kavramın yaygınlaşmasıyla doğru kullanılması aynı şey değil.

Bugün özellikle sosyal medyada psikoloji kavramlarının bazen gerçek anlamlarından koparılarak kullanıldığını görüyoruz. Bir insanın bencil davranması onu otomatik olarak narsist yapmıyor. Her kötü ilişki toksik değil. Her yalan gaslighting değil. Her üzücü deneyim de psikolojik anlamda travma olarak tanımlanamaz.

Bazen biri sadece düşüncesiz davranmıştır.

Bazen karşımızdaki insan bizi anlamamıştır.

Bazen bir arkadaşlık kötü bitmiştir.

Bazen anne babamız yanlış yapmıştır.

Bazen de iki insan birbirine uygun değildir.

Bunların hepsi canımızı yakabilir. Ama bir deneyimin canımızı yakması, ona mutlaka klinik bir isim vermemiz gerektiği anlamına gelmez.

Örneğin “narsist” kelimesini ele alalım. Bir insanın zaman zaman kendini düşünmesi, eleştiriye kötü tepki vermesi, ilgi istemesi veya bencil davranması mümkündür. Hepimizin kişiliğinde farklı oranlarda narsisistik özellikler bulunabilir. Narsisistik Kişilik Bozukluğu ise bundan çok daha kapsamlı bir değerlendirme gerektiren klinik bir tanıdır.

Fakat sosyal medyada birkaç maddelik bir liste görmek bazen yeterli olabiliyor:

“Eleştiriden hoşlanmıyor mu?”

Evet.

“İlgi bekliyor mu?”

Evet.

Geçmiş olsun. Narsist.

İnsan kişiliği keşke Instagram karuseli kadar kolay çözülebilseydi bizim meslek de epey rahat olurdu.

Benzer bir genişleme “travma” kelimesinde de yaşanıyor. Travma kavramının günlük dilde daha görünür olması, insanların yaşadıkları zor deneyimleri anlamlandırmalarına yardımcı oldu. Fakat zamanla neredeyse bizi üzen, utandıran, hayal kırıklığına uğratan her deneyime travma demeye başladık.

Oysa insan hayatında acı da vardır, reddedilme de, kayıp da, başarısızlık da, mahcubiyet de.

Her acıyı patolojik bir kavramla açıklamaya çalıştığımızda başka bir risk ortaya çıkıyor: Normal insan deneyimlerine karşı tahammülümüz azalabiliyor.

Bir arkadaşımız bizi hayal kırıklığına uğrattığında “Bu davranış beni kırdı” demek yerine “Toksik bir insan” diyebiliyoruz. Bir tartışmada “Beni anlamadı” yerine “Beni manipüle ediyor” diyebiliyoruz.

İlk cümle davranışı tarif ediyor.

İkincisi insanı tanımlıyor.

Aradaki fark önemli.

Çünkü davranış konuşulabilir, değişebilir, bağlam içinde değerlendirilebilir. Etiket ise çoğu zaman konuşmayı bitirir. Karşımızdaki artık hata yapan bir insan değil, hakkında hüküm verilmiş bir karakter olur.

Üstelik psikoloji dili bazen bize çok cazip bir şey sunuyor: haklılık.

Bir tartışmada “Ben de yanlış yapmış olabilir miyim?” diye düşünmek zor. “Karşımdaki narsist” dediğimizde ise hikâye bir anda çok daha basit hâle geliyor. İyi taraf ve kötü taraf belli. Biz mağduruz, o problemli.

Oysa insan ilişkileri çoğu zaman bu kadar temiz çizgilerle ayrılmıyor.

Elbette gerçekten manipülatif ilişkiler var. Duygusal istismar var. Travmatik yaşantılar var. Kişilik bozuklukları var. Bunları küçümsemek veya “Herkes abartıyor” demek de en az her şeye tanı koymak kadar yanlış olur.

Tam tersine, kavramları doğru kullanmak tam da bu yüzden önemli.

Her kontrolcü davranışa gaslighting dediğimizde gerçek gaslighting deneyimini tarif etmek zorlaşıyor. Her bencil insana narsist dediğimizde klinik kavram bulanıklaşıyor. Her zor deneyime travma dediğimizde travmanın ne olduğunu anlatmak güçleşiyor.

Belki psikoloji bilgisini günlük hayatımıza taşırken küçük bir dil değişikliği yapabiliriz.

“Bu insan toksik” yerine “Bu ilişki bana iyi gelmiyor.”

“O narsist” yerine “Sürekli kendi ihtiyaçlarını benimkilerin önüne koyuyor.”

“Beni travmatize etti” yerine, eğer kastettiğimiz buysa, “Bu yaşadığım şey beni çok incitti ve etkisi hâlâ devam ediyor.”

Etiket yerine deneyimi anlatmak.

Çünkü psikolojinin amacı insanları birkaç kelimeyle sınıflandırmak değil; insan davranışını biraz daha iyi anlayabilmektir.

Belki de son yıllarda psikoloji dilini çok öğrendik ama bazen insan dilini unuttuk.

Her bencillik narsisizm değil.

Her anlaşmazlık manipülasyon değil.

Her acı travma değil.

Bazen insanlar hata yapar. Bazen biz hata yaparız. Bazen birbirimizi üzeriz. Bazen de gerçekten uzaklaşmamız gereken ilişkilerin içinde oluruz.

Hangisinin hangisi olduğunu anlamak ise bir Reels videosunun süresinden biraz daha uzun sürebilir. Ve her zamanki gibi, mesele insan.