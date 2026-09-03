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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de yıllardır göç alan ve ekonomik merkez haline gelen büyükşehirlerin nüfus yapısı, dikkat çeken bir simülasyonla yeniden gündeme geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun kütük kayıtlarını esas alan çalışmasına göre, herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin nüfus haritası bugünkünden oldukça farklı bir tablo ortaya koyacaktı.

BÜYÜKŞEHİRLER KÜÇÜLÜYOR

Araştırmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi uzun yıllardır göç alan büyükşehirlerin nüfusu ciddi oranda azalıyor.

Buna karşılık, yıllardır dışarıya göç veren Anadolu illerinin nüfusunda ise dikkat çekici artış yaşanıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ŞANLIURFA VAR

Simülasyona göre herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa olacaktı.

Şanlıurfa’yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya, 2 milyon 603 bin 870 kişiyle İstanbul takip edecekti.

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLİYOR

Mevcut nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, bu senaryoda üçüncü sıraya düşüyor.

Listede Diyarbakır 2 milyon 486 bin 449 kişiyle dördüncü, Ankara ise 2 milyon 75 bin 894 kişiyle beşinci sırada yer alıyor.

İLK 10 ŞEHİR BELLİ OLDU

Herkes memleketine dönse en kalabalık 10 şehir şöyle olacak:

1. Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103

2. Konya: 2 milyon 702 bin 482

3. İstanbul: 2 milyon 603 bin 870

4. Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449

5. Ankara: 2 milyon 75 bin 894

6. Samsun: 2 milyon 32 bin 154

7. Sivas: 1 milyon 988 bin 289

8. Erzurum: 1 milyon 987 bin 876

9. İzmir: 1 milyon 943 bin 223

10. Hatay: 1 milyon 895 bin 656

ANADOLU İLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Listede özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Samsun, Sivas, Erzurum, Hatay, Mardin, Van, Ordu ve Trabzon gibi illerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

Bu tablo, Türkiye’de büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişinin nüfus kütüğünün farklı illerde kayıtlı olduğunu ortaya koydu.

EN DÜŞÜK NÜFUS YALOVA’DA

Simülasyona göre listenin son sırasında 131 bin 80 kişiyle Yalova yer aldı.

Yalova’nın üzerinde ise Tunceli 256 bin 768, Bilecik 271 bin 776, Bayburt 288 bin 939 ve Bartın 344 bin 965 kişiyle sıralandı.