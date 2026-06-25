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Kaynak: İHA

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, protokol üyeleri ile polis adaylarının aileleri katıldı.

32. dönem eğitim programını başarıyla tamamlayan 608 polis adayı, yemin ederek mezuniyet heyecanı yaşadı. Dönem birincisi ise Mustafa Cantürk oldu.

Yemin töreninin ardından mezun olan polis adayları kep atarak aileleriyle buluşurken, törende dikkat çeken anlardan biri de 25 yaşındaki Hasan Coşar'ın yaptığı sürpriz evlilik teklifi oldu.

Kepini attıktan sonra kız arkadaşı Şeymanur Aşçı'nın yanına giden Coşar, önce sevgilisine sarıldı, ardından diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Sürpriz teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Şeymanur Aşçı, Hasan Coşar'ın teklifine "Evet" yanıtını verdi. O anlar törene katılan aileler ve davetliler tarafından alkışlarla karşılanırken, mezuniyet sevinci kısa süreli romantik anlarla taçlandı.



Hem mezuniyet heyecanının hem de evlilik teklifinin bir arada yaşandığı törende duygusal anlar yaşandı.