Fenerbahçe, uzun süredir Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante’nin peşinde. Ancak bu transferde resmi adımlar olmadı ve sarı-lacivertli yönetim gözünü İtalya’ya çevirdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları…

KANTE TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda sözlü olarak anlaşma sağlandı. Ancak Suudi Arabistan ekibinin Fransız futbolcu için bonservis bedeli istemesi sonrası transfer çıkmaza girdi. Hal böyle olunca Kanarya rotasını İtalya’ya çevirdi.

FENERBAHÇE’DE HEDEF FOFANA: GÖRÜŞMELER HIZLANDIRILACAK

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalya devi Milan’da forma giyen 27 yaşındaki ön liberosu Youssouf Fofana’yı radarına aldı. İtalyan ekibi, daha önce Fofana için tekliflere olumsuz yaklaşmıştı ancak teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılığa onay vermesinin ardından Fransız yıldızı 30 milyon Euro'ya satış listesine koydu.

Fenerbahçe'den orta sahaya bomba transfer

Fenerbahçe transfer komitesi; birkaç gün içinde İtalya'ya gidecek ve hem Milan'la hem de oyuncunun temsilcisiyle masaya oturacak.

Youssouf Fofana, Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 18, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa Italiana'da 1 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.