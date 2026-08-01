Ekonomistlerimiz Fed’in faiz kararlarını düzenli olarak gündem ederler. Ederler etmelerine de gerçekten bu kararlar; bakkal amcayı, yeni mezun genci, esnafı, müteahhitti, kredi kartı borçlusunu, ev kredisi almak isteyenleri, işletmesine para arayanları etkiliyor mu? Yani bize ne Fed’in kararından gibi düşünebilir miyiz? Aslına bakarsanız geçmiş yıllarda çok da milletin bu gündemleri takip ettiği söylenemez. Ama bugüne geldiğimizde kazın ayağının paranın kaynağına bağlı olduğunu anlayan insan sayısı da az değil.

29 Temmuz 2026’da Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Açıklamada ekonomi “sağlam tempoda” büyüyor, istihdam dengeli, verimlilik ve yatırımlar güçlü denildi. Ancak enflasyon hâlâ yüzde 2 hedefine göre yüksek ve kısmen de İran kaynaklı enerji şoklarıyla besleniyor. Enflasyonun yumuşak hedef olmadığı ve gerekirse harekete geçileceği açık. Bu, üst üste beşinci pas kararı oldu.

Küresel piyasalarda karar, büyük sürpriz yaratmadı ama belirsizliği de azalttığı söylenemez. ABD tahvil getirileri yükseliş eğilimini koruyor. Uzun vadeli faizler enflasyon endişesiyle hareket ediyor. Dolar, faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesiyle görece destek buldu. Gelişmekte olan piyasalarda ise etki çift yönlü. Faizin sabit kalması bazı para birimlerine kısa soluk veriyor ancak olası faiz artışı riski de kalkmadı.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik riskler, küresel enflasyon görünümünü bulandırıyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığı (düşük işsizlik, sağlam büyüme) emtia ve imalat talebini desteklerken, yüksek faiz ortamı borçlanma maliyetlerini yukarıda tutuyor. Özellikle yüksek dış borçlu veya cari açık veren ülkelerde finansman koşulları sıkı kalmaya devam ediyor. Bu şu anlama geliyor; küresel likidite bol değil dolayısıyla ucuz para dönemi için kapı aralanmadı.

Türkiye açısından Fed’in duruşu, TCMB’nin manevra alanını etkiliyor. TCMB politika faizini yüzde 37’de tutuyor. Yüksek yurt içi faizler zaten sıkı bir para politikası ortamı yaratmış durumda. Fed’in indirime gitmemesi ve şahin sinyaller vermesi, doların güçlenme potansiyelini artırıyor bu da Türk Lirası üzerinde baskı unsuru. Cari işlemler hesabı tarafında tablo hassas. Enerji faturasındaki artış (Orta Doğu kaynaklı petrol fiyatları) ve ithalat talebi, cari açığı yukarı çekiyor. 12 aylık kümülatif açıklar onlarca milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Fed’in yüksek faiz politikası küresel finansman maliyetlerini artırdığı için, Türkiye gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ekonomilerde borç çevirme maliyetleri yükseliyor. Turizm ve ihracat gelirleri dengeleyici olsa da, enerji şoku sürdükçe cari denge üzerindeki baskı devam edecek gibi gözüküyor.

Yüksek faiz ortamı kredi büyümesini frenliyor, yatırımları ve istihdam oluşumunu kısıtlıyor. Özellikle faiz yükü ağır olan KOBİ’ler ve inşaat-imalat sektörlerinde istihdam artışını sınırlı bırakabiliyor. Büyümenin istihdama yansımasını zayıf bırakma riski taşıyor. Halbuki işsizlikteki iyileşmenin kalıcı olması için hem dış talep hem de iç talepte canlanma gerekiyor.

Türkiye piyasasında nakit ve likidite koşulları uzun süredir gergin. Yüksek faiz ortamı, bankacılık sisteminde fonlama maliyetlerini artırırken, reel sektörün borç çevirme ihtiyacı devam ediyor. Firmaların döviz açık pozisyonları yüksek seviyelerde. Kur hareketlerine duyarlılık artmış durumda. Bankacılık tarafında takipteki kredi oranları yükselme eğiliminde. Kamu tarafında ise borç yönetimi daha temkinli. Net ödeyici konuma geçişler görülse de faiz yükü bütçe üzerinde baskı olmaya devam ediyor.

Borçla dönen bir piyasa yapısı, faizlerin yüksek kaldığı ortamda kırılganlığı artırır. Borç ucuzken büyümek, iş yapmak kolay, pahalılaştığında ise ayakta kalmak bile başarı. Kısa vadeli borç çevirme ihtiyacı yüksek olan şirketler ve hane halkı, nakit akışını yönetmekte zorlanabilir. Fed’in indirime gitmemesi, küresel dolar likiditesinin bol olmaması anlamına geliyor. Yurt içi nakit sıkışıklığının kısa-orta vadede sürme ihtimalini güçlendiriyor. TCMB’nin fonlama çerçevesini normalleştirmesi ve kademeli faiz indirimleri beklentisi var. Ama terazinin diğer kefesinde enerji şoku ve enflasyon riskleri var.

Fed’in kararı, küresel para politikasında aceleci gevşeme yok mesajı verdi, desek yanılmayız. Dünya için bu, daha yüksek finansman maliyetleri ve temkinli sermaye akımları demek. Türkiye için ise kur, cari açık ve borç çevirme maliyetleri üzerinden dolaylı bir baskı unsuru. İstihdamda olumlu sinyaller var ama sürdürülebilirlik için hem iç talep hem dış talep dengesi kritik. Nakit sıkışıklığı ve borç odaklı piyasa yapısı, yüksek faiz ortamında risk yaratmaya devam edecek.

Önümüzdeki aylarda Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatları, ABD enflasyon verileri ve TCMB’nin adımları belirleyici olacak. Fed’in Eylül veya sonraki toplantılarda faiz artırma ihtimali tamamen kapanmadı. Bu senaryo gerçekleşirse Türkiye üzerindeki baskı artar. Enflasyonun yumuşaması ve jeopolitik risklerin azalması, küresel ve yerel koşulları rahatlatabilir. Aksi halde enflasyon verileri ile desteklenmeyen bir faiz indirim kararı uzun süredir çaba gösterilen dengenin sarsılmasına yol açacaktır. Ekonomide bazen en önemli kararlar bize binlerce kilometre uzakta alınır ama faturası en yakındaki işletmeye çıkar.

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