Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan nihilist penguen videosu, izleyenlerin hem gülüp hem de iç çekmesine neden oldu. Kalabalık bir penguen sürüsünden ayrılan tek bir penguenin, denizin ters yönüne doğru yürüyüp kaybolduğu görüntüler kısa sürede internetin en büyük akımlarından birine dönüştü.

Paylaşımlarda penguenin bu yalnız yürüyüşü, özellikle genç kullanıcılar tarafından tükenmişlik, hayattan kopuş ve “istemi terk etme isteği gibi duygularla ilişkilendirildi. Sosyal medya, pengueni adeta modern insanın ruh halinin maskotu ilan etti.



Sahne aslında 2007’den

Viral olan görüntülerin yeni çekilmediği, yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı Antarktika belgeseli Encounters at the End of the World (Dünyanın Sonunda Karşılaşmalar) filminden alındığı ortaya çıktı.

Belgeselde bir Adélie pengueninin, sürüden ayrılarak iç bölgelere doğru yürüdüğü görülüyor. Herzog’un anlatımıyla bu, “garip ve rahatsız edici” bir kopuş anı olarak kayda geçiyor.



Uzmanlara göre felsefi değil, trajik bir hata

İnternette varoluş yürüyüşü gibi yorumlanan bu sahne için bilim insanları daha net konuşuyor: Bu davranış penguenin yönünü kaybetmesi, hastalanması ya da fiziksel bir sorun yaşaması sonucu ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre iç bölgelere yürüyen bir penguenin hayatta kalma ihtimali neredeyse yok. Çünkü yiyecek kaynağı denizken, iç kesimler ölümcül bir rota anlamına geliyor.



İnternet pengueni kendine benzetti

Yine de sosyal medya bu sahneyi sadece bir doğa görüntüsü olarak değil, günümüz ruh halinin sembolü olarak sahiplendi. “Nihilist penguen” akımı, insanların kendi yalnızlık ve tükenmişlik hissini bir hayvana yüklemesinin en yeni örneklerinden biri olarak yorumlanıyor.