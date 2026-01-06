Kulislerde dolaşan iddialara göre ikili, geçtiğimiz günlerde katıldıkları özel bir organizasyonun ardından birlikte mekândan ayrıldı. Aynı anda çıkış yapmaları, çevrelerinde “yeni bir ilişki mi doğuyor?” sorularının konuşulmasına neden oldu.

İKİLİDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu ana kadar ne Çakal’dan ne de Türkü Su Demirel’den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. İkilinin ilişkilerini şimdilik sessiz ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ileri sürülüyor. Magazin takipçileri ise bu söylentilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını merak ediyor.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

3 Ağustos 1998’de İzmir’de dünyaya gelen Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Demirel, Sinema Güzeli Yarışması’nda birincilik elde etti. Oyunculuk kariyerinde 2018-2019 yıllarında Muhteşem İkili dizisinde Yasemin, 2021 yılında ise Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat verdi.

EMİRHAN ÇAKAL KİMDİR?

Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emirhan Çakal ise müzik kariyerine 2020 yılında Reckol ile birlikte çıkardığı “Kanalım Yok” adlı parça ile adım attı.

Aynı yıl yayınladığı “Puşt” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Çakal, Reckol ile birlikte 2021’de çıkardıkları “Perros Blancos” ve “Glock” parçalarıyla çıkışını pekiştirdi.