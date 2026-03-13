AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 'Medya Sahuru Buluşması' etkinliği kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

AKP'nin yüzde 36-37 oy bandında olduğunu söyleyen Acar, CHP'nin 25-26'larda olduğunu belirtti.

Acar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor