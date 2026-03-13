AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 'Medya Sahuru Buluşması' etkinliği kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.
AKP'nin yüzde 36-37 oy bandında olduğunu söyleyen Acar, CHP'nin 25-26'larda olduğunu belirtti.
Acar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor
ANKET NEREDE YAPILDI?
Faruk Acar'ın paylaştığı anket verilerinin hangi şirkete olduğu ve anketin nerede yapıldığı merak konusu.