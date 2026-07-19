Her yıl tam 2 bin ton çıkarılıyordu, bu yıl hasat yapılamıyor: Tüm sofraları etkileyecek

HER YIL BİNLERCE TUZ ÇIKARILIYORDU

Geçmiş yıllarda temmuz ve ağustos aylarında geleneksel yöntemlerle çıkarılan tuz, hem yöre halkının sofralarında kullanılıyor hem de çevre il ve ilçelere satılarak aile bütçesine katkı sağlıyordu. Gölden her yıl yaklaşık 2 bin ton tuz elde edilirken, bu yıl tek bir hasat dahi yapılamadı.