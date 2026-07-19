Kayseri'de bulunan Tuzla Palas Gölü, bu yıl alışılmışın dışında bir sezon yaşıyor. Geçmiş yıllarda yaz aylarında yaklaşık 2 bin ton tuz hasadı yapılan gölde, bol yağışlar ve sıcak havanın geç başlaması nedeniyle tuz oluşmadı. Bu nedenle 2026 sezonunda tuz hasadı gerçekleştirilemeyecek.
Her yıl tam 2 bin ton çıkarılıyordu, bu yıl hasat yapılamıyor: Tüm sofraları etkileyecek
Kayseri'deki Tuzla Palas Gölü'nde bu yıl beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bol yağışlar ve sıcak havanın geç başlaması nedeniyle gölde tuz oluşmadı. Her yıl yaklaşık 2 bin ton tuz çıkarılan gölde bu sezon hasat yapılamazken, yöre halkı da önemli bir gelir kaynağından mahrum kaldı.Kaynak: AA
Yüzey alanı geçen yıl kuraklığın etkisiyle 20 kilometrekareye kadar düşen göl, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekarenin üzerine çıktı. Ancak su seviyesinin uzun süre yüksek kalması ve yeterli buharlaşmanın gerçekleşmemesi, tuz tabakasının oluşmasını engelledi.
HER YIL BİNLERCE TUZ ÇIKARILIYORDU
Geçmiş yıllarda temmuz ve ağustos aylarında geleneksel yöntemlerle çıkarılan tuz, hem yöre halkının sofralarında kullanılıyor hem de çevre il ve ilçelere satılarak aile bütçesine katkı sağlıyordu. Gölden her yıl yaklaşık 2 bin ton tuz elde edilirken, bu yıl tek bir hasat dahi yapılamadı.
Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, yoğun yağış nedeniyle ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Her yıl bu mevsimlerde insanlar buradan tonlarca tuz çıkarırdı. Ancak bu yıl yağışın fazla olması ve buharlaşmanın yeterince gerçekleşmemesi nedeniyle tuz oluşmadı" dedi.
YAKLAŞIK 50 KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI ETKİLENDİ
Özdemir, Palas'ta hemen her ailenin kendi ihtiyacı için gölden tuz çıkardığını, yaklaşık 50 kişinin ise ticari amaçla tuz üretimi yaptığını söyledi. Günlük yaklaşık 15 torba tuz çıkararak çevre köylere satan üreticilerin bu yıl gelir elde edemeyeceğini belirten Özdemir, gelecek sezon için umutlu olduklarını ifade etti.
40 yılı aşkın süredir gölden tuz çıkaran Durmuş Bahadır da bu yıl yağışlar nedeniyle tuz oluşmadığını ve ilk kez böyle bir sezon yaşadıklarını dile getirdi.
DOĞA KAZANDI, GÖÇMEN KUŞLAR GERİ DÖNDÜ
Tuz hasadının yapılamaması ekonomik kayıp oluştururken, göldeki yüksek su seviyesi doğal yaşam açısından olumlu sonuçlar doğurdu.
Uzun yıllardır görülmeyen çok sayıda göçmen kuş, yeniden Tuzla Palas Gölü'ne gelerek yaz mevsimini bölgede geçirmeye başladı.