Her yıl 43 kilo altın, 3 ton gümüş kayboluyor: Kanalizasyona karışan servet ortaya çıktı

Sadece altın ve gümüş değil

İsviçre Federal Su Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (Eawag) tarafından, İsviçre Federal Çevre Dairesi (FOEN) adına yürütülen araştırmada yalnızca altın ve gümüş değil, teknoloji ve tıp sektöründe kullanılan başka değerli elementler de tespit edildi.