Her yerde tüketiliyordu: Türkiye’de pizza şirketleri için karar verildi

Rekabet Kurumu, şirketlerin birleşme ve mülkiyet değişikliklerine ilişkin incelemelerini tamamlayarak yeni karar listesini yayımladı.
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Rekabet Kurumu, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 döneminde ele aldığı şirket devirlerini karara bağladı. Little Caesars ve Jumbo’nun da aralarında bulunduğu işlemler onaylanırken Sika AG’nin dört şirketi kapsayan devralmasına koşullu izin verildi.Kaynak: Haber Merkezi
Kurumun internet sitesinde duyurulan kararlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren markaların yanı sıra uluslararası şirketlerin taraf olduğu işlemler de yer aldı.
Gıda, turizm, ev gereçleri, ambalaj ve kimya sektörlerindeki devirlerin yanı sıra küresel şirketlerin yönetim ve kontrol yapılarındaki değişiklikler de değerlendirmeye alındı.
27 Ağustos ile 3 Eylül 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan kararlar doğrultusunda, bazı şirketlerin kontrolünün yeni sahiplerine geçmesinin önü açıldı.
Little Caesars’ın Türkiye’deki faaliyetlerini kapsayan işletme devri ile Jumbo’nun ortak kontrolünün el değiştirmesi uygun bulundu.
Kimya alanındaki Sika AG işlemi ise koşul getirilerek kabul edildi. Rekabet Kurulu, Little Caesars markasıyla Türkiye’de sürdürülen faaliyetlerin başka bir şirkete aktarılmasına izin verdi.
Devir kapsamında, söz konusu faaliyetlere ayrılmış işletme ve bu işletmeyle bağlantılı maddi ve maddi olmayan varlıklar Bake and Blend Gıda Ticaret AŞ’nin bünyesine geçecek.
Şirketin nihai kontrolü Mehmet Dinçerler’de bulunuyor.
Jumbo Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ’deki ortak kontrolün el değiştirmesi de Kurulun onayladığı işlemler arasında yer aldı.
Ev gereçleri alanında faaliyet gösteren şirketin ortak kontrolü, Göksel Gümüşdağ’ın sahibi olduğu Gümüşdağ Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sena Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınacak.
Turizm alanında alınan kararla, beş otelin işletme haklarının farklı bir şirkete devredilmesi kabul edildi.
MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım Ticaret AŞ’nin kiralayarak işlettiği Senses Hotel, Labranda Alantur, Labranda Lebedos Princess, Labranda Mares Marmaris ve Labranda TMT için geçerli işletme hakları, kira sözleşmesi aracılığıyla TBC Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ’ye aktarılabilecek.
Ambalaj sektöründeki işlemde, İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki tek kontrolün sahibi değişecek.
Rekabet Kurumu, kontrolün Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti AŞ’ye devredilmesine onay verdi.
Açıklanan kararlar içinde koşullu onay verilen işlem, kimya sektöründeki şirketlerin devrini kapsadı.
Sika AG’nin Akkim Yapı Kimyasalları, Akfix Kimya Lojistik Hizmetleri, Akde Kimya Sanayi ve Akkim Europe S.R.L üzerindeki tek kontrolü almasına Rekabet Kurulu belirli koşullar çerçevesinde izin verdi.
Kurumun karar listesinde, Türkiye dışındaki şirketleri ilgilendiren farklı işlemler de bulunuyor.
SABIC Europe B.V.’nin kontrolü, AEQUITA Management SE’nin kontrol ettiği AEQH38 GmbH’ye devredildi.
Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Everllence SE’nin ortak kontrolünü ise Bain Capital Investors üstlendi.
Rheinmetall Automotive AG’ye ilişkin işlemde şirketin payları ve oy hakları, AEQUITA Management SE kontrolündeki AEQH40 GmbH tarafından devralındı.
Nagarro SE’nin bütün payları da Persistent Systems Limited’in iştiraki Galaxy Germany Holding aracılığıyla devredildi.
CNBC-e’nin aktardığı bilgilere göre, Rekabet Kurumu’nun açıkladığı kararlar farklı sektörlerdeki şirketlerin sahiplik ve kontrol düzeninde değişikliklere yol açacak.
İşlemlerin, ilgili pazarlardaki mevcut yapının ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği üzerinde de etkili olması bekleniyor.