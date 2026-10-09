Her yerde tüketiliyordu: Türkiye’de pizza şirketleri için karar verildi

Ev gereçleri alanında faaliyet gösteren şirketin ortak kontrolü, Göksel Gümüşdağ’ın sahibi olduğu Gümüşdağ Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sena Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınacak.