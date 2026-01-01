Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik diz ağrıları, modern tıp dünyasının en büyük odak noktalarından biri oldu.

Günlük yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren ve hareket kabiliyetini kısıtlayan bu ağrılar, son yıllarda yapılan araştırmalarla daha derinlemesine incelendi.

Bilim insanları, diz ağrılarının temelinde yatan biyomekanik bozulmaların ve enflamatuar süreçlerin, erken müdahale edilmediği takdirde kalıcı hasarlara yol açtığını saptadı.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Ortopedi Uzmanı Dr. Henry Ellis, eklem sağlığındaki bozulmanın genellikle küçük ihmallerle başladığını vurguladı.

Dr. Ellis, "Diz eklemi, vücudun tüm yükünü taşıyan en karmaşık yapılardan biridir. Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, bu yapının yağlanma mekanizmasını bozdu. Özellikle diz kapağı arkasındaki kıkırdak dokunun erken yaşta yumuşaması, cerrahi müdahale gerektiren tabloların önünü açtı" ifadelerini kullandı.

Stanford Üniversitesi bünyesinde kas-iskelet sistemi üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Michael Fredericson ise, diz ağrılarının sadece eklemle sınırlı olmadığını, kalça ve ayak bileği dengesinin bozulmasıyla tetiklendiğini belirtti.

Fredericson, "Kinetik zincir dediğimiz sistemde, kalça kaslarının zayıflığı dizin üzerine binen yükü %30 oranında artırdı. Bu durum, dokuların onarım hızından daha hızlı bir yıkıma uğramasına neden oldu" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, diz osteoartritinin (kireçlenme) son 30 yılda %113 oranında arttığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmalar, vücut ağırlığındaki her 1 kilogramlık artışın, diz eklemi üzerindeki baskıyı 4 kilogram artırdığını kanıtladı.

Osteoarthritis and Cartilage dergisinde yer alan bir makale, düzenli düşük tempolu egzersizlerin eklem içi sıvının viskozitesini koruyarak aşınmayı yavaşlattığını doğruladı.