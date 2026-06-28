Geçenlerde bir danışanım şöyle dedi: “Bir olay yaşıyorum, olayın kendisi bitiyor ama benim kafamda bitmiyor.”

Aslında çoğumuzun yabancı olmadığı bir durum bu. Bir arkadaşımızın söylediği bir cümleyi günlerce düşünebiliyoruz. Gönderdiğimiz mesaja neden cevap gelmediğini merak ediyoruz. Yapacağımız bir konuşmayı önceden prova ediyor, hatta bazen hiç yaşanmamış tartışmaların bile zihnimizde provasını yapıyoruz. Sonra da kendimizi yorgun hissediyoruz. Üstelik ortada fiziksel bir yorgunluk da yok. Çünkü insan sadece bedeniyle yorulmuyor. Zihin de yoruluyor.

Psikolog olarak yıllardır şunu gözlemliyorum: İnsanları çoğu zaman yaşadıkları olaylardan çok, o olaylar hakkında durmadan düşünmeleri tüketiyor.

Yanlış anlaşılmış olabilir miyim?

Bana neden böyle baktı?

Acaba kırıldı mı?

Ya hata yaptıysam?

Ya işler düşündüğüm gibi gitmezse?

Bu soruların çoğu ilk bakışta oldukça masum görünüyor. Sonuçta düşünmek kötü bir şey değildir. Hatta düşünmek, plan yapmak ve değerlendirmek hayatımızı kolaylaştıran becerilerdir.

Sorun düşünmekte değil. Sorun, düşüncenin bir noktadan sonra kendi etrafında dönmeye başlamasında.

Bazen zihnimiz bir çözüm aramaktan çok, belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Oysa hayatın önemli bir kısmı belirsizliklerden oluşuyor. Bir ilişkinin nasıl sonuçlanacağını her zaman bilemeyiz.Verdiğimiz kararın en doğru karar olup olmadığını o anda anlayamayabiliriz. Karşımızdaki insanın ne düşündüğünü tam olarak çözemeyiz. Ama zihnimiz bu cevapları almakta çok ısrarcıdır. Sanki biraz daha düşünürsek her şeyi kontrol edebilecekmişiz gibi gelir.

Oysa bazen düşünmeye devam etmek bizi cevaba yaklaştırmaz. Sadece kaygımızı büyütür. Bir noktadan sonra kişi hayatı yaşamaktan çok hayat üzerine düşünmeye başlar. İşte asıl yorgunluk da burada ortaya çıkar. Çünkü zihin sürekli çalışırken beden dinlense bile insan kendini tükenmiş hisseder.

Terapi odasında zaman zaman şu soruyu sorarım: “Şu an gerçekten bir çözüm mü arıyorsunuz, yoksa aynı düşünceyi yeniden mi düşünüyorsunuz?” Bu iki durum birbirine çok benzer görünse de aslında aralarında büyük bir fark vardır. Birincisi ilerletir. İkincisi oyalar. Belki de zaman zaman kendimize izin vermemiz gereken şey, bütün soruların cevabını bulmak değildir.

Bazı soruların cevabı zamanla gelir. Bazıları hiç gelmez ve insan ruhu düşündüğünden çok daha fazla belirsizliğe dayanabilecek güce sahiptir. Belki de biraz nefes alabilmek için zihnimizi ikna etmeye değil, ona güvenmeye ihtiyacımız vardır.

Çünkü mesele çoğu zaman yaşadığımız olay değildir.

O olayı zihnimizde kaç kez yaşamaya devam ettiğimizdir.

Ve her zamanki gibi, mesele insandır.