Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar'ın Mayıs 2026 tarihli "Türkiye'nin Nabzı" araştırması, vatandaşların tatil planlarında ekonomik koşulların belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ekonomim'in aktardığı araştırmaya göre bu yaz tatile gitmeyi planlayanların oranı yüzde 24,4 olarak ölçüldü. Buna karşılık katılımcıların yüzde 47,3'ü tatile çıkmayacağını ifade ederken, bu grubun büyük bölümü gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösterdi.

Katılımcıların yüzde 61'i ise yurt içindeki tatil bölgelerinde fiyatların normalin üzerinde arttığı görüşünü dile getirdi.

GELİR YÜKSELDİKÇE TATİL PLANI DA ARTIYOR

Araştırma, gelir düzeyi ile tatil yapma olasılığı arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.

Asgari ücretle geçinenlerde tatil planı yapanların oranı yüzde 10'da kalırken, geliri asgari ücretin dört katı ve üzerinde olanlarda bu oran yüzde 56'ya yükseldi.

TATİL HARCAMALARI BÜTÇEYİ ZORLUYOR

MetroPOLL verilerine göre tatil masrafları hane bütçesi üzerindeki baskısını yükselttiriyor.

Tatil için aylık gelirinin tamamından daha fazlasını harcayacağını söyleyenlerin oranı, 2022'de yüzde 16,3 iken 2026'da yüzde 38,5'e çıktı.

Ekonomik sebeplerle tatilden tamamen vazgeçtiğini belirtenlerin oranı yüzde 38 olurken, tatile çıkanların yüzde 54'ü ise tatil masraflarının bütçelerini aştığını belirtti.

Araştırmada, tatile gideceklerin yüzde 17'sinin bütçesini düşürdüğü, yüzde 15'inin tatil süresini kısalttığı, yüzde 13'ünün ise daha uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine yöneldiği belirtildi.

TATİL TERCİHİNDE İLK KRİTER FİYAT

Araştırmaya göre tatil planı yapanların kararında en belirleyici unsur maliyet oldu. Katılımcıların yüzde 36'sı, tatil tercihini yaparken ilk sıraya fiyat ve bütçeye uygunluğu koydu.

Öte yandan katılımcıların yüzde 39'u, yurt dışı tatilinin artık yurt içi tatiline kıyasla daha uygun hale geldiğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 49'u ise vize süreçlerinin giderek zorlaştığı görüşünü paylaştı.

Araştırmanın değerlendirme bölümünde ise tatil talebinin yeniden artış eğilimine girdiği, ancak ekonomik koşullar nedeniyle daha kısa süreli, daha düşük bütçeli ve daha seçici tatil anlayışının öne çıktığı ifade edildi.