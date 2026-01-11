Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım belli oldu. İşte, Her şey mi, herşey mi? TDK’ya göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “her şey” kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

HER ŞEY NASIL YAZILIR? TDK AÇIKLAMASI

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “her şey” şeklindedir. “Herşey” biçimindeki bitişik kullanım yazım yanlışıdır. “Her” sözcüğü belirteç olarak kullanılır ve ardından gelen isimlerle ayrı yazılır.