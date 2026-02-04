Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda 28 bin 75 TL asgari ücret ile geçim zorlaşıyor.

Yozgat’ta, önceki ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde ucu bucağı gözükmeye kuyruklar yaşandı.

Mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren biriken kuyruklar, her geçen gün gittikçe uzuyor. Piyasaya göre daha uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı almak isteyenler çoğunlukla sabah namazı sonrasında mağaza önünde sıraya girip, açılış saatini bekliyor.

SAATLERCE KAPI ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

Yozgat’ta kasaplarda kilogramı 800 liraya satılan kıyma, ESK mağazasında 400 lira oldu. Uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden sıranın kendilerine gelmesi için saatlerce kapı önünde bekliyor.

Mağazada günlük yaklaşık 1,5 ton et satışa çıkıyor. Satışlar, saat 09.00’da başladıktan sonra öğle saatlerine kalmadan tükeniyor.

Mağazaya et almak için gelen emekli Süleyman Sargın, "Vallahi çok kalabalık oluyor. Eğer bir şube daha açılırsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"YİYİN EFENDİLER, YİYİN"

Vatandaş açlıkla boğuşurken, iktidarın bir adım atmaması tepkilerin odağında oluyor. Bilindiği gibi “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü saatlerde AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde ciğer ve kuzu şiş çevirip yemişti.

AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBMM'de hemşehrileriyle çekildiği fotoğrafta kolundaki Rolex marka saatin değerinin 562 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ayrıca Maldivler’de tatil yapan AKP’li eski milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ise Maldivler’de ailesiyle fotoğraf çektirmiş, büyük tartışma olmuştu.

Bu olaylar ise usta şair Teyfik Fikret'in "Yiyin efendiler, yiyin, bu doyumsuz sofra sizin, doyuncaya, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin!" dizelerini hatırlattı.