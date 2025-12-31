Hastaneler yalnızca büyük ölçekli yapılar değildir; aynı zamanda farklı risk seviyelerine ve fonksiyonlara sahip alanların bir arada bulunduğu, iklimlendirme açısından yüksek uzmanlık gerektiren yapılardır. Bu nedenle hastane iklimlendirmesi, standart çözümlerden ziyade proje özelinde tasarlanan, birbirini tamamlayan sistemler üzerinden ele alınır. Ameliyathanelerde steril hava koşulları, yoğun bakım ünitelerinde hassas sıcaklık ve nem dengesi, hasta odalarında ise konforlu ve sessiz bir iç ortam sağlanması gerekir.

HASTANELERDE TEMİZ HAVA NASIL SAĞLANIR?

Ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda en temel ihtiyaç, kontrollü ve hijyenik havadır. Daikin’in hastaneler için özel olarak tasarladığı konfor ve hijyenik klima santralleri, bu ihtiyaca yüksek hassasiyetli sıcaklık ve nem kontrolüyle yanıt verir. Uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen bu sistemler, çok kademeli filtrasyon yapısı ve hijyenik iç yüzey tasarımları sayesinde hava kalitesinin sürekli olarak kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu sayede enfeksiyon risklerinin azaltılmasına katkı sunulurken, aynı zamanda enerji geri kazanım sistemleriyle işletme verimliliği desteklenir. Böylece ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar her noktada güvenli, temiz ve konforlu hava koşulları sunulabilir.

HASTANELERDE KESİNTİSİZ İKLİMLENDİRME İHTİYACI

Hasta odaları, bekleme alanları ve ortak kullanım alanlarında temel beklenti; sessiz, dengeli ve konforlu bir iç ortamdır. Daikin konfor tipi klima santralleri ve fan-coil çözümleri, farklı alanların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen hava debisi ve sıcaklık kontrolüyle bu gereksinimi karşılar. Merkezi sistemlerle uyumlu çalışan bu çözümler, gereksiz enerji tüketimini önleyerek hastanelerin uzun vadeli enerji tasarrufuna katkı sağlar.

Hastanelerde iklimlendirme sistemlerinin durması, hizmetin aksaması anlamına gelir. Bu nedenle sistem sürekliliği, en az hijyen kadar önemlidir. Daikin chiller çözümleri, hastanelerin günün her saati devam eden soğutma ve ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek verimlilik ve güvenilirlik odaklı olarak tasarlanır. Isı pompası özellikli chiller sistemleri, tek bir cihaz üzerinden hem soğutma hem de ısıtma yapılmasına imkân tanıyarak mevsimsel geçişlerde esnek kullanım sunar. Bu yapı, enerji tüketiminin dengelenmesine ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlar.

Daikin, hastanelere yönelik geliştirdiği merkezi sistem çözümleriyle; hijyen, konfor, enerji verimliliği ve operasyonel süreklilik gibi kritik ihtiyaçları tek bir sistem bütünlüğü içinde ele alarak sağlık yapıları için güvenilir bir iklimlendirme altyapısı sunar.