Her mahallede bir tane vardı: Yok olup giden Osmanlı meslekleri

Hallaç

Yün, pamuk veya tüyü telli yay ile kabartıp havalandıran hallaç, yorgan, yastık ve döşek doldurmak için malzeme hazırlardı. Tozlu ve yorucu bir işti; “hallaç pamuğu gibi atmak” deyimi buradan gelir. Sentetik dolgular ve makinelerle bu geleneksel zanaat kayboldu.