Anasayfa Gündem Her mahallede bir tane vardı: Yok olup giden Osmanlı meslekleri

Osmanlı çarşılarının renkli simaları; su taşıyan saka, duyuru yapan tellal, dilekçe yazan arzuhalci, kitap çoğaltan müstensih… Teknolojinin gölgesinde kaybolan, bir zamanlar hayatın vazgeçilmezi olan bu meslekler artık sadece tarihin tozlu sayfalarında. İşte detaylar…

Taner Yener Taner Yener
Osmanlı’da saka su, tellal haber, arzuhalci dilekçe, müstensih kitap çoğaltırdı. Hallaç yorgan doldurur, semerci semer yapar, yemenici ayakkabı üretirdi. Teknoloji ve modernleşme bu zanaatları yok etti; bugün sadece hatıralarda yaşıyorlar.

İşte tarihe karışan Osmanlı meslekleri…

Saka

Osmanlı şehirlerinde en temel ihtiyaçlardan biri temiz suydu. Saka, omzunda taşıdığı meşin tulumbalarla kuyulardan veya çeşmelerden su alıp evlere, dükkânlara, hamamlara dağıtırdı. Şebeke suyu sisteminin yaygınlaşmasıyla 20. yüzyıl başlarında bu zorlu meslek tamamen ortadan kalktı.

Arzuhalci

Okuma yazma oranının çok düşük olduğu Osmanlı’da, halkın resmi dilekçe, şikâyet veya arzuhal yazdırması için arzuhalciye başvurulurdu. Bu kişiler Arapça-Farsça-Türkçe bilen, kaligrafi ustası kâtiplerdi. Cumhuriyet’le birlikte okuryazarlık artınca ve resmi işlemler sadeleşince meslek tarihe karıştı.

Tellal

Çarşıda, mahallede veya köyde önemli haberleri, fermanları, satış ilanlarını yüksek sesle duyuran tellal, elinde sopa veya tokmakla sokakları dolaşırdı. “Ooo duyduk duymadık demeyin!” diye başlar, toplumu bilgilendirirdi. Radyo ve gazetenin yaygınlaşmasıyla bu geleneksel iletişimci yok oldu.

Müstensih

Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi nedeniyle kitaplar elle çoğaltılırdı. Müstensih, usta hattatlar olarak değerli eserleri istinsah eder, satır satır titizlikle yazardı. Bu zahmetli iş, hem sanat hem de bilgi aktarımıydı. Matbaa devrimi sonrası el yazmacılığı sona erdi.

Hallaç

Yün, pamuk veya tüyü telli yay ile kabartıp havalandıran hallaç, yorgan, yastık ve döşek doldurmak için malzeme hazırlardı. Tozlu ve yorucu bir işti; “hallaç pamuğu gibi atmak” deyimi buradan gelir. Sentetik dolgular ve makinelerle bu geleneksel zanaat kayboldu.

Semerci

At, eşek ve devenin başlıca ulaşım aracı olduğu dönemde semerci, hayvanlara özel semer, palan ve eyer yapardı. Deri, keçe ve ağaç işçiliği gerektirirdi. Otomobil ve traktörün yaygınlaşmasıyla yük ve binek hayvanları azalınca semercilik mesleği de unutuldu.

Keçeci

Keçeciler, keçi tüyünden keçe yaparak çoban kepeneği, başlık, çorap, eyer örtüsü, halı ve çadır üretirdi. Sıkıştırma ve dövme teknikleriyle su geçirmez malzeme elde ederlerdi. Modern tekstil ve sentetik kumaşlar keçeciliğin sonunu getirdi; bugün nadiren hatıra eşyası olarak görülüyor.

Yemenici

El yapımı yemeni (hafif, sivri burunlu, topuksuz ayakkabı) üreten yemeniciler, ince deriyi renkli iplerle işler, nakış ve oymalarla süslerdi. Hem günlük hem de şık kıyafetlerde kullanılırdı. Fabrika üretimi ayakkabılar ve batı tarzı modeller yemeniciliği tarihe gömdü.

Kalaycı (gezici)

Bakır tencereleri, sinileri ve ibrikleri parlak tutmak için kalaycı mahalle mahalle gezer, kalay tozu ve bezle kapları kaplardı. Zehirlenmeyi önleyen bu hijyenik işlem önemliydi. Alüminyum ve paslanmaz çelik mutfak gereçleri kalaycının işini bitirdi.

Bezzaz

Kumaş, ipek, yün, pamuklu bez ve hazır elbise satan bezzaz, çarşıda önemli bir tüccardı. Kaliteyi kontrol eder, müşteriye en uygun kumaşı önerirdi. Büyük mağazalar, hazır giyim ve online alışveriş bezzaz dükkânlarını kapattı.

Attar

Baharat, şifalı ot, esans, ilaç hammaddesi ve güzel koku satan attar, hem aktar hem de parfümcüydü. Bitkisel reçeteler hazırlar, müşteriye şifa dağıtırdı. Eczanelerin ve modern kozmetiğin yaygınlaşması attar dükkânlarını kapattı.

Bozacı

Fermente darıdan yapılan bozayı testilerde sokak sokak dolaşıp satan bozacı, “Bozaaa sıcak bozaaa!” diye bağırırdı. Özellikle kışın iç ısıtan bu içecek popülerdi. Paketli içecekler ve marketler seyyar bozacılığı yok etti.

Şerbetçi

Meyve, çiçek ve baharatla hazırlanan serinletici şerbetleri güğümde taşıyıp bardak bardak satan şerbetçi, yaz sıcağında aranan adamdı. “Şerbetçi geliyor!” sesi mahalleyi şenlendirirdi. Hazır meşrubatlar ve buzdolapları bu mesleği bitirdi.

Kandilci

Yağ kandili, fitil ve fanus üreten kandilci, cam üfleme ve metal işçiliğiyle aydınlatma araçları yapardı. Elektrik yaygınlaşana dek evlerin tek ışığıydı. Ampul ve elektrik lambası kandilcinin atölyesini kapattı.

Çığırtkan

Çarşıda veya pazarda esnafın malını övmek, müşteriyi çekmek için yüksek sesle bağıran çığırtkan, reklamın canlı haliydi. “Gel abla gel, bak ne güzeller!” diye çağırırdı. Reklam panoları ve hoparlörler çığırtkanlığı sona erdirdi.

Kayıkçı (şehir içi ulaşım)

Boğaz ve Haliç’te köprü yokken İstanbul’un iki yakasını bağlayan kayıkçılar, yolcu taşırdı. Kürek çekerek, şarkı söyleyerek hizmet ederlerdi. Köprüler ve vapurlar kayıkçılığın sonunu getirdi.

Arabacı (faytoncu)

At arabası (fayton, landon) ile yolcu taşıyan arabacı, şehir içi ulaşımın kralıydı. At bakımı ve sürüş becerisi isterdi. Otomobil, taksi ve toplu taşıma arabacı mesleğini yok etti.

Müneccimbaşı

Sarayın baş astronomu olan müneccimbaşı, yıldızları izler, takvim hazırlar, uğurlu saat belirlerdi. Astroloji ve astronomi bir aradaydı. Modern takvim ve bilimle bu görev ortadan kalktı.

Çaşnigir

Padişahın sofrasında yemekleri tadarak zehirlenmeyi önleyen çaşnigir, çok güvenilir saray görevlisiydi. Her lokmayı denetlerdi. Bu tehlikeli ama prestijli iş, saray protokolünün değişmesiyle tarihe karıştı.

Mücellit

El yazması kitapları deri, mukavva ve altın yaldızla ciltleyen mücellit, hem zanaatkâr hem sanatçıydı. Kitapların ömrünü uzatırdı. Matbaa ve endüstriyel ciltleme mücellitliği bitirdi.

