Amerikalı yazar Jack London’ın ilk kez 1906 yılında yayımlanan ve dünya edebiyat tarihinin en önemli klasikleri arasında yer alan romanı Beyaz Diş, yayımlanmasının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen güncelliğini ve etkileyiciliğini koruyor. Vahşi bir kurt kırmasının hayatta kalma mücadelesini konu alan eser, sadece bir hayvanın hikayesini değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık ve aydınlık yüzlerini de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

VAHŞETTEN SEVGİYE UZANAN YAŞAM

Hikaye, Kuzey Kanada’nın dondurucu ve acımasız vahşi doğasında başlıyor. Yarı köpek, yarı kurt olan Beyaz Diş, doğduğu andan itibaren hayatın katı kurallarıyla tanışıyor. "Ye ya da yem ol" yasasının hüküm sürdüğü bu coğrafyada hayatta kalmayı başaran kahramanımız, insanların dünyasına adım attığında ise çok daha büyük bir vahşetle karşılaşıyor.

Beyaz Diş, insanlar tarafından bir köle gibi çalıştırılıyor, dövüş köpeği olarak kullanılıyor ve sürekli şiddete maruz kalıyor. İnsan elinden gördüğü bu zulüm, onu tamamen hırçın ve güvensiz bir canlıya dönüştürüyor. Ancak romanın dönüm noktasında sahneye çıkan Weedon Scott isimli sevgi dolu bir mühendis, Beyaz Diş’in kaderini tamamen değiştiriyor. Scott'ın sabrı ve şefkati sayesinde, içindeki vahşi nefret yerini sadakat ve sevgiye bırakıyor.

Jack London, Vahşetin Çağrısı romanının adeta antitezi olan bu eserinde, çevre ve eğitimin bir canlının karakterini nasıl şekillendirdiğini kusursuz bir psikolojik derinlikle işliyor. Beyaz Diş, okuyucuya şu evrensel mesajı fısıldıyor: Şiddet nefreti doğurur, sevgi ise en vahşi kalbi bile evcilleştirebilir. Günümüzde de popülerliğini kaybetmeyen bu başyapıt, hem çocuklara hayvan sevgisini aşılayan bir rehber hem de yetişkinlere insanlığı sorgulatan edebi bir şaheser olarak kütüphanelerdeki yerini koruyor.