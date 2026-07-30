Kaynak: Diğer

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih dönemi dün başladı. Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı, girmek istedikleri üniversitelere yönelik tercih listelerini hazırlarken ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzundaki veriler dikkat çekti. Ülkedeki devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde yaklaşık 3 bin 830 bölümde profesör bulunmuyor. Verilere göre aynı zamanda 3 bin 908 bölümde doçent, 2 bin 507 bölümde de doktor öğretim görevlisi yer almıyor.

HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE EBELİK...

Profesörlerin bulunmadığı bölümler arasında ise hukuk, mimarlık, mühendislik ve ebelik yer aldı. AKP'nin her ile üniversite projesinin sonucu olarak binlerce bölümde yalnızca 54 bin 974 profesör görev yapıyor. Böylelikle yüz binlerce öğrenci akademik hayatından bir kez bile bir profesörden ders almadan mezun oluyor.

Mühendislik bölümleri ise kılavuzun en dikkat çekici listesini oluşturuyor. Kılavuza göre, devlet üniversitelerinde yaklaşık 168 mühendislik fakültesinde hiç profesör bulunmuyor. Dikkat çeken bölümlerden biri de hemşirelik ve ebelik bölümleri oldu. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre devlet üniversitelerindeki 116 hemşirelik bölümünün 29'unda, 54 ebelik bölümünün ise 26'sında profesör sayısı sıfır.

DOKTOR ADAYINA PROFESÖR YOK

Ancak hiç profesörü bulunmayan bölümler bunlarla sınırlı kalmadı. Kılavuza göre Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki profesör sayısı da sıfır oldu. Ülkedeki devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında tek profesörü olmayan üniversite burası olurken bölümde yalnızca 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi yer alıyor.

Aynı zamanda devletteki Psikoloji bölümlerinin 34'ünde hiç profesör bulunmuyor. Diğer bir deyişle profesör olmayan psikoloji bölümleri toplamının 3'te 1'inden daha fazlasına denk geliyor.

EĞİTİM BÖYLE Mİ VERİLİYOR?

Bunlar içinde en dikkat çeken bölümlerin başında hukuk geliyor. Hukuk fakültelerinin 2'sinde tek bir tane profesör bile yer almıyor. Bu fakülteler ise Çankırı Karatekin Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nde yer alıyor. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu nedeniyle kontenjanları sürekli tartışılan eğitim fakülteleri de bu durumdan nasibini aldı. 170'i aşkın öğretmenlik bölümünde profesör yer almıyor. Özellikle İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği gibi birçok öğretmenlik bölümünde çok sayıda üniversitede hiç profesör yok.

"HER İLE ÜNİVERSİTE POLİTİKASININ SONUCU"

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal, Birgün2e yaptığı açıklamada profesör sayısının diplerde olmasını AK Parti'nin "her ile üniversite" projesinin bir sonucu olarak değerlendirdi.