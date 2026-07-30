Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih dönemi dün başladı. Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı, girmek istedikleri üniversitelere yönelik tercih listelerini hazırlarken ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzundaki veriler dikkat çekti. Ülkedeki devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde yaklaşık 3 bin 830 bölümde profesör bulunmuyor. Verilere göre aynı zamanda 3 bin 908 bölümde doçent, 2 bin 507 bölümde de doktor öğretim görevlisi yer almıyor.
HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE EBELİK...
Profesörlerin bulunmadığı bölümler arasında ise hukuk, mimarlık, mühendislik ve ebelik yer aldı. AKP'nin her ile üniversite projesinin sonucu olarak binlerce bölümde yalnızca 54 bin 974 profesör görev yapıyor. Böylelikle yüz binlerce öğrenci akademik hayatından bir kez bile bir profesörden ders almadan mezun oluyor.
Mühendislik bölümleri ise kılavuzun en dikkat çekici listesini oluşturuyor. Kılavuza göre, devlet üniversitelerinde yaklaşık 168 mühendislik fakültesinde hiç profesör bulunmuyor. Dikkat çeken bölümlerden biri de hemşirelik ve ebelik bölümleri oldu. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre devlet üniversitelerindeki 116 hemşirelik bölümünün 29'unda, 54 ebelik bölümünün ise 26'sında profesör sayısı sıfır.
DOKTOR ADAYINA PROFESÖR YOK
Ancak hiç profesörü bulunmayan bölümler bunlarla sınırlı kalmadı. Kılavuza göre Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki profesör sayısı da sıfır oldu. Ülkedeki devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında tek profesörü olmayan üniversite burası olurken bölümde yalnızca 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi yer alıyor.
Aynı zamanda devletteki Psikoloji bölümlerinin 34'ünde hiç profesör bulunmuyor. Diğer bir deyişle profesör olmayan psikoloji bölümleri toplamının 3'te 1'inden daha fazlasına denk geliyor.
EĞİTİM BÖYLE Mİ VERİLİYOR?
Bunlar içinde en dikkat çeken bölümlerin başında hukuk geliyor. Hukuk fakültelerinin 2'sinde tek bir tane profesör bile yer almıyor. Bu fakülteler ise Çankırı Karatekin Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nde yer alıyor. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu nedeniyle kontenjanları sürekli tartışılan eğitim fakülteleri de bu durumdan nasibini aldı. 170'i aşkın öğretmenlik bölümünde profesör yer almıyor. Özellikle İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği gibi birçok öğretmenlik bölümünde çok sayıda üniversitede hiç profesör yok.
"HER İLE ÜNİVERSİTE POLİTİKASININ SONUCU"
Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal, Birgün2e yaptığı açıklamada profesör sayısının diplerde olmasını AK Parti'nin "her ile üniversite" projesinin bir sonucu olarak değerlendirdi.
Üniversitelerdeki profesör sayısının az olması biraz da her kente üniversite açma olgusuyla birlikte, üniversite kapısındaki yığılmayı önlemek adına çok fazla sayıda öğrenci almaya dayalı olarak bölüm ve üniversite sayısını artırmaktan kaynaklanıyor... Doğal olarak akademisyen sayısında o kadar hızlı bir artış olmuyor. Yaklaşık olarak 4 milyon öğrencimiz var. Bu 4 milyon öğrencinin neredeyse yarısı kadarı, hatta belki yarısından fazlası ön lisans düzeyinde. Lisans programında 2 milyon öğrenci olduğunu var sayarsak 37 öğrenciye bir profesör düşüyor. Yaklaşık 153 bin öğretim görevlimiz var. Bunlar sayısal olarak aslında bazı fakültelerde çok yüksek sayıda. Ancak fakülteler arası dengeli bir dağılım çok fazla söz konusu olmayabilir. Öğretim görevlileri sadece 4 yıllık veya 2 yıllık bölümlerdeki öğrencilere eğitim vermiyorlar. Aynı zamanda enstitülerde de genel anlamda görev alıyorlar. Öğretim görevlileri konusunda dengeli bir dağılım olursa çok daha iyi bir tablo ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı bölümlerde ve üniversitelerde akademik unvanların doktor öğretim üyesinde noktalanması da o bölümün bir eksikliği olarak nitelenebilir.