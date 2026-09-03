Her hafta suyu boşaltıp paraları topluyorlar: Yılda 84 milyon lira çıkıyor

HAFTADA İKİ GÜN ÖZEL TEMİZLİK OPERASYONU

Sular altındaki servetin toplanması ise titiz bir operasyon gerektiriyor. Roma’nın altyapı şirketi ACEA bünyesindeki dört kişilik özel ekip, haftada iki kez çeşmenin suyunu tahliye ederek içeri giriyor. Turizm akışının aksamaması için zamana karşı yarışan görevliler, uzun saplı süpürgelerle bir araya getirdikleri paraları güçlü vakum hortumlarıyla çekiyor. Temizlik sırasında sadece bozuk paralar değil; gözlükler, dini madalyonlar ve hatta takma dişler gibi ilginç nesneler de sudan çıkarılıyor.