İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan ve halk arasında "Aşıklar Çeşmesi" olarak tanınan tarihi Trevi Çeşmesi, sadece göz alıcı mimarisiyle değil, toplumsal dayanışmaya sağladığı devasa katkıyla da dikkat çekiyor. Kentin sembol yapısına dilek tutarak atılan bozuk paraların yıllık tutarı 1,5 milyon euroya (yaklaşık 84 milyon TL) ulaştı.
Her hafta suyu boşaltıp paraları topluyorlar: Yılda 84 milyon lira çıkıyor
Roma'nın simgesi Trevi Çeşmesi'ne atılan dilek paraları yılda 1,5 Milyon Euro’yu buluyor. Haftada iki kez özel ekiplerce toplanan bu dev bütçe; gıda bankası, aşevi ve sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece turistlerin dilekleri, kentteki yoksullara umut oluyor.Kaynak: Haber Merkezi
GÜNDE ORTALAMA 3 BİN EURO DİLEK PARASI TOPLANIYOR
Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce turistin ziyaret ettiği çeşmeye günlük ortalama 3 bin euro değerinde madeni para bırakılıyor. Yıllık toplamı 1,4 ile 1,5 milyon euro arasında değişen bu dev bütçe, kentteki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına dokunan sosyal projelere can suyu oluyor.
HAFTADA İKİ GÜN ÖZEL TEMİZLİK OPERASYONU
Sular altındaki servetin toplanması ise titiz bir operasyon gerektiriyor. Roma’nın altyapı şirketi ACEA bünyesindeki dört kişilik özel ekip, haftada iki kez çeşmenin suyunu tahliye ederek içeri giriyor. Turizm akışının aksamaması için zamana karşı yarışan görevliler, uzun saplı süpürgelerle bir araya getirdikleri paraları güçlü vakum hortumlarıyla çekiyor. Temizlik sırasında sadece bozuk paralar değil; gözlükler, dini madalyonlar ve hatta takma dişler gibi ilginç nesneler de sudan çıkarılıyor.
BÜTÇENİN YÜZDE 15'İ ÇEŞMEDEN KARŞILANIYOR
Çeşmeden elde edilen tüm gelir, 2001 yılından bu yana Katolik yardım kuruluşu Caritas’ın Roma şubesine devrediliyor. Kurumun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan bu kaynak; aşevleri, gıda bankaları ve dar gelirli ailelerin ücretsiz faydalandığı sosyal marketlerin işletilmesinde kullanılıyor.
GEÇMİŞİN HIRSIZLIK DÖNEMİ RESMİ KARARLA SONA ERDİ
Bugün hayır işlerinde kullanılan dilek paraları, geçmişte büyük yağmalara sahne oluyordu. "D’Artagnan" lakaplı Roberto Cercelletta adındaki bir kişinin, tam 34 yıl boyunca çeşmeden izinsiz para topladığı ve yoğun dönemlerde 15 dakikada 22 kilogram bozuk parayı torbasına indirdiği biliniyor.
2001 yılında çıkarılan resmi düzenleme ile çeşmedeki tüm gelir yasal güvence altına alınarak tamamen insani yardımlara tahsis edildi.