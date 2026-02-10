GÜNDE 2 – 3 FİNCAN KAHVE VEYA 1 – 2 FİNCAN ÇAY SIRRI

Yapılan kapsamlı araştırmaya göre orta düzey kafeinli içecek tüketimi, yani günde 2 – 3 fincan kahve veya günde 1 – 2 fincan çay, bilişsel işlevlerin korunması ve demans riskinin düşmesiyle ilişkilendirildi.

Araştırmada tüketicilerin yıllar boyunca alışkanlıkları takip edildi ve kafeinli içeceklerle yüksek demans riski arasında güçlü bir ters ilişki bulundu.

ÇALIŞMANIN BOYUTU VE SÜRESİ

Araştırma, 130 bini aşkın katılımcıyı kapsayan büyük ölçekli bir veri üzerinde yapıldı. Katılımcıların günlük içecek alışkanlıkları ve bilişsel sağlıkları yıllar boyunca izlendi.

Veri analizinde ortaya çıkan önemli detaylardan biri şu: Kafeinli kahve ve çay içenlerin demans riskinin, çok az ya da hiç tüketmeyenlere kıyasla belirgin şekilde düşük olduğu görüldü.

KAFEİN, POLİFENOLLER VE NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, kahve ve çaydaki kafein ile polifenol gibi biyoaktif bileşenlerin beyne fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Bu bileşiklerin iltihabı azaltma, hücresel hasarı engelleme ve beyin kan akışını destekleme gibi potansiyel etkileri olabilir.

Ancak bilim insanları, sonuçların koruyucu bir etkiyi kanıtladığını söylemek yerine “bu içeceklerle daha düşük risk arasında güçlü bir ilişki görüldüğünü” vurguluyor. Bu da, kahve veya çayın tek başına mucizevi bir tedavi değil, yalnızca bir potansiyel destek faktör olabileceğini gösteriyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Birleşik Krallık’taki Alzheimer’s Research UK gibi kurumlar, bu tip gözlemsel çalışmaların beyindeki risk ilişkilerini ortaya koymada değerli olduğunu söylüyor fakat sonuçların mutlak koruma anlamına gelmediğini hatırlatıyor.

Araştırmacılar gelecekte neden ve nasıl koruduğunu daha net anlamak için ileri çalışmalar gerekliliğini belirtiyor.

HANGİ İÇECEK DAHA FAYDALI?

Çalışmada, kafeinli kahve ve çay olumlu ilişki gösterirken, kafeinsiz kahve ise aynı koruyucu etkiye sahip gibi görünmedi.

Bu bulgu, kafeinin nöroprotektif etkide rol oynayabileceğini düşündürüyor.

Sonuç olarak günde iki ila üç fincan kahve veya bir ila iki fincan çay, yaşla birlikte bilişsel gerilemeyi yavaşlatma ve demans riskini azaltma potansiyeline sahip görünüyor. Ancak bu ilişki nedensellik değil, gözlemsel bağlantı biçiminde değerlendirilmeli. Sağlıklı beyin için kahve veya çay içmek önerilirken, genel yaşam tarzı, diyet, uyku ve egzersiz gibi diğer faktörler de ihmal edilmemeli.